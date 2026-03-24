Từ khoản nợ 43 triệu của mẹ, con trai cùng nhóm bạn lãnh tổng cộng 76 năm tù 24/03/2026 20:13

(PLO)- TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt 76 năm tù đối với 7 bị cáo về tội giết người do mang dao tự chế chém người đến đòi nợ.

Chiều 24-3, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phát Đạt 14 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thế Lê Mẫn, Trương Minh Lực và Nhâm Quốc Toàn, mỗi bị cáo 12 tù; hai bị cáo Đinh Vũ Luân và Nguyễn Quốc Thắng, mỗi bị cáo 9 năm tù; Nguyễn Văn Hải 8 năm tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa ngày 24-3. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-12-2024, một người đàn ông cùng bị hại LHĐ đến nhà của ông T đòi số tiền 43 triệu đồng mà bà P vay trước đó. Bà P là vợ của ông T và là mẹ ruột của Đạt; ông T là cha dượng của Đạt.

Quá trình đòi tiền giữa Đ và bà P xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Lúc này, ông T đi làm về thấy cự cãi nên điện thoại thông báo cho Đạt hay là có người đòi nợ mẹ Đạt và hăm dọa đánh nên kêu Đạt về giải quyết.

Lúc này, Đạt đang ngồi uống cà phê với bạn, nghe cha dượng nói vậy dự đoán sẽ có đánh nhau nên Đạt rủ Mẫn và Khôi (chưa rõ lai lịch) về nhà để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn thì cả hai đồng ý.

Sau đó, Đạt rủ thêm một số người nữa, chuẩn bị dao tự chế, tập hợp gần nhà ông T rồi đi vào chém Đ đang ở nhà ông T…

Cáo trạng quy kết, các bị cáo đã thống nhất sử dụng hung khí gây nên 27 vết thương, với tổng tỉ lệ thương tích là 27% cho bị hại. Trong đó, có 4 vết gây nứt bản ngoài xương sọ trán trái và vùng trán đỉnh lệch trái. Việc bị hại không tử vong do được can ngăn và cứu chữa kịp thời.