Từ vụ va chạm ở Khánh Hoà, chuyển hướng và vượt xe như thế nào cho đúng quy định? 02/11/2025 19:56

(PLO)-Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, chuyển hướng xe và vượt xe theo quy định.

Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra những lưu ý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi vượt xe và chuyển hướng xe.

Theo Cục CSGT, hành vi vượt xe không đúng quy định và chuyển hướng không quan sát đầy đủ gương chiếu hậu, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao.

Cục CSGT (Bộ Công an) đưa ra những lưu ý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi vượt xe và chuyển hướng xe. Ảnh: CỤC CSGT

Khoảng 10 giờ 25 ngày 28-10, tại trụ đèn T21/27 đường Võ Văn Kiệt, xe ô tô tải 43H-160.xx do anh N.V.T (31 tuổi, trú Khánh Hoà) điều khiển, đang lưu thông hướng Cầu Quán Trường - Cầu Bình Tân thì va chạm với xe ô tô con 79N-16xx chạy cùng chiều phía sau. Xe con do ông N.V.L (67 tuổi, trú Nha Trang) cầm lái.

Hậu quả: Về người không thiệt hại nhưng về tài sản thì hai xe ô tô hư hỏng, ước tính thiệt hại tài sản 40 triệu đồng.

Nguyên nhân nhận định ban đầu: ông N.V.L điều khiển xe ô tô con 79N-16xx vượt xe không đúng quy định. Đồng thời, lực lượng CSGT kiểm tra cồn, ma túy ông L, ông T không vi phạm.

Theo đó, Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, chuyển hướng xe và vượt xe theo quy định tại Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi muốn vượt xe: Xe sau muốn vượt lên xe trước thì phải chuyển sang bên trái để vượt.

Chỉ vượt bên phải khi: Xe trước rẽ trái hoặc bật xi-nhan trái, hoặc xe chuyên dùng đang làm việc chiếm phần đường bên trái.

Tuyệt đối không vượt xe trong các trường hợp không đảm bảo tầm nhìn hoặc không được phép vượt (cầu, khúc cua, gần giao lộ, khu dân cư đông đúc…).

Chỉ được vượt khi: Không có xe ngược chiều hoặc chướng ngại vật phía trước, Xe trước không đang vượt xe khác, Luôn bật tín hiệu xin vượt và chỉ vượt khi xe phía trước có tín hiệu đồng ý hoặc tránh sang phải.

Giảm tốc độ và quan sát kỹ lưỡng trước khi chuyển hướng, bảo đảm không gây cản trở hoặc nguy hiểm cho phương tiện khác.