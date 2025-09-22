Tuyên dương cháu trai cứu bạn thoát chết vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk

Ngày 22-9, UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn.
Trước đó, rạng sáng 13-9, cháu Khang là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P (13 tuổi) kịp thời trốn vào nhà. Dù bị đe dọa, nhưng em kiên quyết không mở cửa cho kẻ sát nhân trong vụ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk.
Tại buổi tuyên dương cháu Khang, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết cháu Khang đã có hành động dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm trong vụ việc đau lòng.
Theo ông Tâm, hành động của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp về việc yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.
"Tôi mong cháu Khang tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước. Hiện, phường đã gửi hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cháu Khang" - ông Tâm nói.
Ngoài việc được tuyên dương trực tiếp, cháu Khang còn được bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk gửi thư biểu dương.
Trong thư, bà Xuân bày tỏ xúc động trước việc cháu Khang mới 12 tuổi đã có hành động dũng cảm, bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu người trong tình trạng nguy cấp.
Bà Xuân đánh giá hành động của cháu Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái, những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.
“Hành động của Khang là minh chứng sống động rằng dù tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người” - trích thư của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.
Tại buổi tuyên dương, ngoài các phần thưởng kèm theo thư khen, giấy khen, các cá nhân, tổ chức, thầy cô giáo trong trường cũng trao tặng cháu Khang một khoản tiền để động viên học sinh này vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Như PLO đã thông tin, rạng sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng ma túy xong thì tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.
Người duy nhất sống sót trong vụ thảm án là Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H). Cháu P may mắn leo qua hàng rào và được bạn thân là cháu Khang đưa vào nhà. Khi đó, Thuận đập cửa, hù dọa nhưng Khang kiên quyết không mở mà vẫn che chở, cầm máu chờ công an đến đưa P đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thuận khai do mâu thuẫn tình cảm với chị H, có cảm giác bị gia đình chị này coi thường nên đã gây án.