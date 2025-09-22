Tuyên dương cháu trai cứu bạn thoát chết vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk 22/09/2025 10:12

(PLO)- Chính quyền địa phương, nhà trường đã tổ chức tuyên dương cháu trai cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Đắk Lắk.

Ngày 22-9, UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn.

Cháu Khang được tuyên dương vì hành động dũng cảm, cứu bạn thoát chết. Ảnh: H.N

Trước đó, rạng sáng 13-9, cháu Khang là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P (13 tuổi) kịp thời trốn vào nhà. Dù bị đe dọa, nhưng em kiên quyết không mở cửa cho kẻ sát nhân trong vụ sát hại bốn người trong gia đình ở Đắk Lắk.

Tại buổi tuyên dương cháu Khang, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, cho biết cháu Khang đã có hành động dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm trong vụ việc đau lòng.

Theo ông Tâm, hành động của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp về việc yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.

"Tôi mong cháu Khang tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước. Hiện, phường đã gửi hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cháu Khang" - ông Tâm nói.

Ngoài việc được tuyên dương trực tiếp, cháu Khang còn được bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk gửi thư biểu dương.

Trong thư, bà Xuân bày tỏ xúc động trước việc cháu Khang mới 12 tuổi đã có hành động dũng cảm, bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu người trong tình trạng nguy cấp.

Bà Xuân đánh giá hành động của cháu Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái, những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Giáo viên tặng cháu Khang một phần quà nhỏ, giúp cháu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: H.N

“Hành động của Khang là minh chứng sống động rằng dù tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người” - trích thư của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tuyên dương, ngoài các phần thưởng kèm theo thư khen, giấy khen, các cá nhân, tổ chức, thầy cô giáo trong trường cũng trao tặng cháu Khang một khoản tiền để động viên học sinh này vượt qua khó khăn trong cuộc sống.