Tuyến đường hơn 2 km làm 14 năm chưa xong 08/09/2025 18:44

(PLO)- Đường Y Ngông ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vẫn lầy lội sau những cơn mưa.

Ngày 8-9, đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã đổ đất khắc phục đoạn cuối đường Y Ngông bị hư hỏng do dự án dừng triển khai.

Theo ghi nhận của PV, đơn vị chức năng đã đổ đất khắc phục đường xuống cấp. Tuy nhiên, mưa lớn liên tiếp những ngày gần đây khiến cho con đường này vẫn lầy lội.

Đường Y Ngông vẫn lầy lội sau khi khắc phục. Ảnh: VL

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực trên.

Trong đó, UBND tỉnh giao UBND phường Buôn Ma Thuột khẩn trương rà soát, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông tại đoạn cuối tuyến đường Y Ngông nối dài đến Tỉnh lộ 1; bảo trì sửa chữa đường bảo đảm an toàn thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Như PLO đã phản ánh, dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông, đoạn Mai Xuân Thưởng – Tỉnh lộ 1 có chiều dài hơn 2 km được triển khai từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất. Hiện vẫn còn 188 m chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này vào mùa khô thì bụi mù mịt, đến mùa mưa lại sình lầy, đi lại rất khó khăn.