Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch săn vé World Cup 2025 11/01/2025 06:30

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng của tuyển Futsal nữ Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á hồi tháng 11-2024 sau khi đánh bại Thái Lan như một khởi đầu hưng phấn cho chiến dịch săn vé World Cup 2025.

Vòng loại Futsal Asian Cup 2025 khởi tranh vào ngày 11-1-2025, tuy nhiên tuyển Futsal nữ Việt Nam ở bảng D nên ngày 15-1 mới thi đấu trận đầu tiên. Nữ Việt Nam ở bảng D cùng Myanmar, Đài Loan và Macau đá vòng loại tập trung tại Rangon (Myanmar) từ ngày 15 đến 19-1.

Tuyển Việt Nam từng cọ xát với tuyển Nga 2 trận trước khi lên ngôi Đông Nam Á hồi tháng 11-2024. Ảnh:VFF

Khu vực châu Á có 18 đội tham dự vòng loại, ba đội được miễn vòng loại gồm chủ nhà vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2025 - Trung Quốc, hai đội vào chung kết giải lần trước gồm Nhật Bản và Iran.

18 đội chia làm bốn bảng, trong đó có 2 bảng mỗi bảng 4 đội (bảng B và D), 2 bảng mỗi bảng 5 đội (bảng A và C). Bảng A đá tập trung tại Thái Lan, bảng B tại Indonesia và bảng C tại Uzbekistan. Sau vòng loại mỗi bảng chọn 2 đội nhất và nhì tham dự VCK Futsal Asian Cup, cùng với đó, các đội xếp thứ 3 của bốn bảng đấu so đọ chỉ số để xác định 1 suất duy nhất của đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đi VCK Asian Cup 2025 diễn ra vào tháng 5 tại Trung Quốc.

Như vậy sau vòng loại xác định 9 đội vào VCK Futsal Asian Cup 2025 cùng với chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản và Iran. VCK Asian Cup 2025 có 12 đội chia làm ba bảng, 3 đội trong nhóm huy chương (nhất, nhì và ba) có vé đi World Cup 2025 diễn ra tại Philippines. Trong trường hợp Philippines (chủ nhà Futsal World Cup 2025) vào bán kết và thậm chí nằm trong tốp huy chương thì đội thứ tư có vé đi World Cup 2025.

Tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan và vô địch Đông Nam Á chiều 21-11-2024. Ảnh:VFF

Tuyển nữ Futsal Việt Nam vừa qua có những tín hiệu cực kỳ lạc quan khi tham dự giải vô địch giải futsal Đông Nam Á (tháng 11-2024) tại Philippines đã lần đầu tiên lên ngôi “hậu” bằng cách đánh bại đại kỳ phùng Thái Lan 2-1, đấy là sự kiện lịch sử của futsal nữ Việt Nam.

Lần vô địch ấy thật kịch tính, bởi 5 đội tuyển Đông Nam Á tham dự giải đá theo thể thức vòng tròn, đội nhất và nhì tranh ngôi vô địch. Trận cuối cùng của lượt đấu vòng tròn diễn ra ngày 20-11-2024, Việt Nam thua Thái Lan 0-3.

Đó là một cái thua chiến lược của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng của tuyển Việt Nam. Rồi qua ngày hôm sau, tức ngày 21-11, hai đội lại bước vào tranh ngôi vô địch. Trận chung kết cực kỳ căng thẳng và kịch tính, cuối cùng tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 để trở thành “nữ hoàng” mới của futsal Đông Nam Á. Đó là một niềm tin và một nền tảng cho tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chinh phục những mục tiêu lớn sắp tới đây.

Vòng loại Asian Cup 2025 này, tuyển Việt Nam ở bảng D cùng với bảng trưởng Myanmar, Macau và Đài Loan.

Nhìn vào thực lực 4 đội bảng D đã cho thấy tuyển Việt Nam hầu như chắc chắn có tấm vé đi Futsal Asian Cup 2025 với ngôi nhất bảng, trong khi nhì bảng cũng có vé. Tuy nhiên, nếu Việt Nam giành ngôi nhất bảng D vẫn tốt hơn vì sẽ có lợi ở việc phân nhóm hạt giống và nhánh đấu có lợi tại VCK Asian Cup.

Lịch thi đấu bảng D vòng loại Asian Cup 2025 của tuyển nữ Việt Nam

Ngày 15-1: Việt Nam - Myanmar (17 giờ 30)

Ngày 17-1: Việt Nam - Macau (14 giờ 30)

Ngày 19-1: Việt Nam - Đài Loan (14 giờ 30).