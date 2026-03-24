UBND xã chưa giải quyết hồ sơ đất đai vì doanh nghiệp không thực hiện cam kết 24/03/2026 10:00

(PLO)- Doanh nghiệp khởi kiện chủ tịch xã ở Gia Lai với lý do cho rằng không giải quyết hồ sơ đất đai kéo dài hơn 9 tháng.

TAND khu vực 10- Gia Lai vừa thông báo thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Người khởi kiện là ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổng giám đốc Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức. Người bị kiện là chủ tịch UBND xã Hra, tỉnh Gia Lai. Ông Dũng kiện về hành vi không giải quyết hồ sơ cho thuê đất và gia hạn sử dụng đất cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi kiện vì chậm cho thuê đất

Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, tháng 6-2025, UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn cho Công ty Trang Đức tại mỏ đá ở xã Hra, diện tích hơn 3,6 ha, thời hạn đến tháng 6-2029.

Mỏ đá được UBND tỉnh Gia Lai gia hạn tại xã Hra. Ảnh: LK.

Từ tháng 7-2025, Công ty Trang Đức nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Hra nhưng không được giải quyết mà trung tâm này đưa ra nhiều yêu cầu.

Trung tâm Dịch vụ hành chính công xã Hra yêu cầu Công ty Trang Đức phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong khi dự án này đã có đánh giá tác động môi trường theo giấy phép đã cấp trước đó; hiện tại không thay đổi về quy mô, công suất, vị trí khai thác nên không thuộc trường hợp làm lại đánh giá.

Tháng 11-2025, Chi cục Quản lý đất đai- Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai họp thống nhất đề nghị chủ tịch UBND xã Hra khẩn trương ban hành quyết định gia hạn thuê đất cho Công ty Trang Đức.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn chín tháng nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương cho thuê đất.

Khu vực khai thác đá của Công ty Trang Đức.

Ông Dũng cho rằng việc chậm trễ trên đã gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế đối với công ty; trong khi đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực để đi vào khai thác. Mặt khác, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng nguồn cung cấp nguyên liệu cho các dự án trọng điểm tại địa phương, trong đó có dự án xây dựng cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

“Việc chủ tịch UBND xã Hra không giải quyết hồ sơ, không thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, kéo dài thời gian giải quyết hành chính gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi"- ông Dũng nói.

Ông Dũng khởi kiện, đề nghị tòa buộc chủ tịch UBND xã Hra ban hành quyết định gia hạn thuê đất.

Doanh nghiệp chưa thực hiện cam kết

Trao đổi với PLO, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, xác nhận đã nhận được thông báo thụ lý vụ án từ TAND Khu vực 10- Gia Lai. Ông Quang nói ông đang làm văn bản làm rõ các ý kiến của người khởi kiện, cung cấp tài liệu liên quan để tòa xem xét có đưa vụ án ra xét xử hay không.

Giải thích việc chậm giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, ông Quang cho rằng Công ty Trang Đức chưa thực hiện theo cam kết làm tuyến tránh đi qua mỏ đá, đoạn đường liên xã Hra – Lơ Pang nên chưa thể thực hiện thủ tục gia hạn thuê đất.

Vị trí mỏ nằm sát đường liên xã Hra - Lơ Pang có nguy cơ sạt lở.

Theo ông Quang, vị trí đường liên xã nằm sát mỏ đá, mặt đường gần mép vực sâu hơn 20 mét. Vị trí này sạt lở nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại nên chưa thể gia hạn cấp đất.

“Nếu cho doanh nghiệp thuê đất, hoạt động nổ mìn khai thác đá sẽ gây nguy cơ sạt lở tuyến đường, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân. Công ty Trang Đức cam kết hoàn thành xây dựng tuyến đường tránh trong năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện”- ông Quang nói.

Theo ông Quang, người dân có nhiều phản ánh, kiến nghị việc mỏ đá gây sạt lở nên chính quyền địa phương mới yêu cầu doanh nghiệp làm đánh giá tác động môi trường để có phương án xử lý.

Vị trí dự kiến làm tuyến tránh, cách vị trí đường sạt lở 34 mét.

Ông Quang cho biết UBND xã Hra báo cáo UBND tỉnh Gia Lai thống nhất phương án xây dựng tuyến tránh qua khu vực mỏ đá sạt lở. Phương án được chọn là làm đường cách vị trí đường hiện tại 34 mét, dài 340 mét, kinh phí khoảng 7 tỉ đồng do doanh nghiệp thực hiện.

Đến nay, UBND xã Hra đã xây dựng xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng đối với ba hộ gia đình có đất trên tuyến theo giá đất HĐND tỉnh ban hành. Tuy nhiên, người dân chưa thống nhất, yêu cầu đền bù giá cao; trong khi phía Công ty Trang Đức từ chối tham gia họp dân để thống nhất đền bù.

“Chúng tôi rất ủng hộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng cam kết là xây dựng tuyến tránh. Doanh nghiệp đồng ý làm đường thì chúng tôi sẽ gia hạn thuê đất theo quy định”- ông Quang nói.