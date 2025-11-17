Ukraine mua khí đốt Mỹ khi hạ tầng năng lượng bị Nga tấn công liên tục 17/11/2025 09:23

(PLO)- Ukraine ký thỏa thuận nhập khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua Hy Lạp cho quý I-2026, nhằm bảo đảm nguồn cung trong mùa đông đặc biệt trong bối cảnh Nga liên tục tấn công hạ tầng năng lượng.

Ngày 16-11, Ukraine đã ký thỏa thuận nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ cho quý I-2026, trong bối cảnh Kiev tìm cách bảo đảm nguồn năng lượng giữa các đợt tấn công của Nga vào hạ tầng điện, theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky công bố thỏa thuận tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ở thủ đô Athens (Hy Lạp), cho biết đây là phần quan trọng của kế hoạch bảo đảm đủ khí đốt cho mùa đông.

Kiev hiện cần thêm khoảng 4,4 tỉ m³ khí và thiết bị mới để khắc phục tình trạng mất điện do các cuộc không kích.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại thủ đô Athens (Hy Lạp) ngày 16-11. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Theo ông Mitsotakis, LNG của Mỹ sẽ được vận chuyển qua “hành lang dọc” từ cảng Alexandroupolis (Hy Lạp) đến Odessa (Ukraine), đi qua Bulgaria, Romania và Moldova, qua đó biến Hy Lạp thành cửa ngõ mới cho khí đốt của Mỹ vào châu Âu.

Ông Zelensky cảm ơn Mỹ và các đối tác quốc tế hỗ trợ dự án, nói rằng Ukraine có thể nhận năng lượng từ Mỹ thông qua hệ thống hạ tầng của Hy Lạp.

Thỏa thuận gồm nguồn cung khí cho quý I-2026 và các hợp tác dài hạn nhằm tăng cường an ninh năng lượng.

Tập đoàn DEPA của Hy Lạp cho biết đã ký thư bày tỏ ý định với Naftogaz về việc cung cấp khí đốt cho Kiev từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026.