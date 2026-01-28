Uống nước vào lúc nào để tối ưu hóa sức khỏe? 28/01/2026 18:03

Dù có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thực tế không có một thời điểm "đúng" duy nhất nào trong ngày để uống nước. Việc quan trọng nhất là bạn nên tìm ra khung giờ phù hợp nhất với nhịp sinh hoạt của mình.

Trước khi đi ngủ hoặc ngay khi thức dậy vào buổi sáng

Bạn có thể chọn uống thêm nước trước khi đi ngủ để giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể suốt đêm và cải thiện lưu thông máu khi ngủ. Việc uống nước ngay khi thức dậy cũng giúp bù nước sau giấc ngủ dài, dù hiện tại chưa có đủ bằng chứng khoa học để chứng minh điều này mang lại lợi ích vượt trội hơn các thời điểm khác.

Thực tế, không có sự khác biệt đáng kể giữa việc uống nhiều nước vào ban đêm hay buổi sáng. Điều cốt lõi là phải bù lại lượng nước đã mất trong thời gian ngủ. Nếu bạn chọn buổi sáng, việc uống nước khi bụng đói cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nước hỗ trợ tiêu hóa tốt, nên bạn có thể cảm thấy cơ thể hoạt động hiệu quả hơn, nhưng điều đó không nhất thiết tốt hơn so với việc uống nước cùng với bữa ăn.

Xung quanh các bữa ăn

Một lời khuyên phổ biến là đảm bảo bạn uống đủ nước trong tất cả các bữa ăn. Nếu duy trì thói quen ăn uống đều đặn, đây là cách hữu ích để ghi nhớ việc bổ sung nước cho cơ thể.

Có một số bằng chứng cho thấy uống nước trước khi ăn có thể tạo cảm giác no và ăn ít hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, điều này không được chứng minh một cách nhất quán. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ ăn kiêng nào.

Ngoài ra, quan niệm uống nước trong khi ăn gây hại cho hệ tiêu hóa là chưa chính xác. Khoa học chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho việc này. Nhìn chung, uống đủ nước giúp ngăn ngừa táo bón, nên việc tránh uống nước trong bữa ăn không nhất thiết sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hệ tiêu hóa của bạn.

Trước, trong và sau khi hoạt động thể chất

Vì tập thể dục gây mất nước qua mồ hôi, việc bổ sung nước trước, trong và sau khi hoạt động thể chất là vô cùng quan trọng. Điều này đặc biệt cần lưu ý đối với trẻ em và khi vận động trong thời tiết nắng nóng.

Nếu tham gia các hoạt động thể chất cường độ cao, việc bổ sung đồ uống thể thao hoặc các chất điện giải có thể có lợi vì natri giúp cân bằng lại lượng chất trong cơ thể. Tuy nhiên, do đồ uống thể thao thường chứa nhiều đường, bạn nên cố gắng cân bằng chúng với nước lọc.