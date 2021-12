(PLO)- Trong phần hát Quốc ca mở đầu trận đấu tại giải AFF Cup, khi khán giả theo dõi trên kênh YouTube đã không nghe được lời hát Quốc ca với lý do "bản quyền".

(PLO)- Trong số 15 bị can bị khởi tố, một nữ bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.