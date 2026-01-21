Vàng hướng tới 5.000 USD, chuyên gia lưu ý rủi ro biến động 21/01/2026 09:55

(PLO)- Chỉ trong ba tuần đầu năm, giá vàng thế giới tăng vọt, kéo vàng SJC lập đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều trên thị trường tự do cho thấy thanh khoản tê liệt và tác động rõ nét từ việc siết chặt quản lý.

Chỉ trong ba tuần đầu tiên của năm mới, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 16 triệu đồng mỗi lượng, kéo giá vàng miếng SJC cũng tăng tương ứng.

Vàng miếng SJC tự do bất ngờ rẻ hơn niêm yết

Ngày 21-1, giá vàng và bạc trên thị trường quốc tế tiếp tục xác lập những đỉnh cao mới. Trong đó, giá vàng “ngoại” hiện đã bật lên 4.831 USD/ounce, cao hơn 70 USD/ounce so với phiên gần nhất. Bạc cũng đã đứng trên đỉnh mới, 95 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 153,6 triệu đồng/lượng, còn bạc là 3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Cùng chiều, giá vàng trong nước cũng miệt mài đi lên. Công ty SJC sáng nay đã cộng thêm 3,1 triệu đồng/lượng cho vàng miếng và tăng thêm 3,2 triệu đồng/lượng cho vàng nhẫn 9999. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 167,2 – 169,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn mua bán với giá 164,2 – 166,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do bất ngờ rẻ hơn thị trường chính thức. Ảnh minh họa

Dù giá vàng đang neo ở vùng đỉnh lịch sử, biên độ mua – bán trên thị trường trong nước không bị nới rộng mà vẫn được các doanh nghiệp duy trì quanh 2–2,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, khoảng cách này thậm chí thu hẹp còn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, cho thấy thực tế thanh khoản gần như tê liệt khi nguồn cung trên thị trường hầu như bằng 0.

Tại Công ty SJC (Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM), hoạt động bán lẻ tiếp tục được giới hạn. Hôm nay, doanh nghiệp chỉ mở bán vào buổi sáng, mỗi khách hàng không quá 1 chỉ vàng nhẫn, trong khi vàng miếng hầu như “đóng băng” giao dịch. Đến khoảng 9h, lượng vàng nhẫn chào bán đã nhanh chóng được giao dịch xong.

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC đang được giao dịch quanh 167 – 168,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết chính thức khoảng 500.000 đồng/lượng. Đây là diễn biến hiếm gặp bởi trong phần lớn thời gian trước đó, giá vàng miếng trên thị trường tự do thường cao hơn đáng kể so với giá chính thức. Có lúc chênh lệch lên tới 5–7 triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng/lượng, ngay cả ở giai đoạn thấp nhất cũng duy trì mức cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua bán vàng miếng SJC trái phép đang bị siết chặt mạnh mẽ. Kể từ ngày 9-2, khi Nghị định 340/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 88/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực, các hành vi vi phạm không chỉ chịu mức xử phạt nặng mà còn bị tịch thu tang vật. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi đáng kể trật tự giao dịch vàng miếng trên thị trường tự do.

Vàng và bạc bứt tốc, LBMA lưu ý rủi ro biến động lớn

Vàng và bạc đang duy trì đà tăng mạnh, tiến sát những cột mốc mang tính biểu tượng lần lượt là 5.000 USD/ounce và 100 USD/ounce. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tham gia khảo sát của Hiệp hội Thị trường Kim loại quý London (LBMA), những ngưỡng này nhiều khả năng chỉ là các điểm tạm nghỉ trong một xu hướng tăng lớn hơn kéo dài suốt năm nay.

Trong Báo cáo Phân tích Kim loại quý thường niên công bố hôm thứ Ba, LBMA dự báo giá vàng trung bình năm nay đạt khoảng 4.741,97 USD/ounce.

Theo tổ chức này, mức dự báo đồng nghĩa giá vàng có thể tăng trung bình 38% so với năm trước nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD. Trong bối cảnh đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục củng cố vai trò của vàng như tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu toàn cầu.

Đáng chú ý, dù các thành viên của LBMA đồng thuận nghiêng về xu hướng tăng, phạm vi dự báo của các chuyên gia lại mở rộng chưa từng có.

Theo LBMA, dự báo giá vàng năm nay đang phân hóa rất mạnh. Khoảng dự báo trải rộng tới 3.700 USD/ounce, trong đó kịch bản thận trọng nhất cho thấy giá vàng có thể giảm về quanh 3.450 USD/ounce; trong khi ở kịch bản lạc quan, giá vàng có thể lên tới 7.150 USD/ounce. Điều này cho thấy mức độ bất định của thị trường đã tăng vọt, cao hơn gấp đôi biến động thực tế của năm ngoái và gấp hơn ba lần so với kỳ vọng của giới phân tích vào đầu năm 2025.

Đối với bạc, các chuyên gia phân tích dự báo năm 2026 có thể đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng chưa từng có sau khi kim loại này đã tăng gần 150% trong năm ngoái. LBMA ước tính giá bạc trung bình đạt 79,57 USD/ounce, tăng gần gấp đôi so với mức trung bình năm 2025.

Theo LBMA, giá bạc đang được nâng đỡ bởi nguồn cung thiếu hụt, sản lượng khai thác khó mở rộng, trong khi nhu cầu tăng mạnh từ các lĩnh vực điện khí hóa, điện tử và trí tuệ nhân tạo. Tuy vậy, sau giai đoạn tăng quá nhanh, thị trường bạc đã trở nên căng thẳng khi các ngành nhạy cảm với giá bắt đầu tiết chế nhu cầu. Do đó, chỉ cần thuế quan hạ nhiệt hoặc nguồn cung được cải thiện, giá bạc hoàn toàn có thể bước vào một nhịp điều chỉnh, nhất là khi hoạt động thay thế vật liệu và tái chế đang gia tăng.

Bà Julia Du, chiến lược gia hàng hóa tại ICBC Standard Bank (ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính quốc tế có trụ sở chính tại London, Anh) đưa ra dự báo lạc quan nhất với bạc. Bà cho rằng giá trung bình của kim loại màu xám trong năm nay có thể lên tới 125 USD/ounce, với biên độ dao động rất rộng, từ 62 đến 150 USD/ounce.

Theo bà Julia Du, bạc đang đi cùng câu chuyện vĩ mô với vàng nhưng do thị trường nhỏ hơn và chi phí tham gia thấp hơn, giá bạc thường biến động mạnh hơn. Chính đặc điểm này khiến bạc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những nhà đầu tư muốn tìm phương án thay thế vàng trong bối cảnh kim loại quý này ngày càng đắt đỏ. Bên cạnh đó, nguồn cung khan hiếm, đặc biệt từ các ngành năng lượng mặt trời và sản xuất công nghiệp, cùng với nhu cầu trang sức và đầu tư gia tăng, có thể khuếch đại các đợt tăng – giảm giá của bạc trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities đưa ra dự báo thận trọng nhất với giá bạc trung bình khoảng 44,25 USD/ounce. Theo ông, nếu các rủi ro thuế quan không trở thành hiện thực, bạc (hiện bị định giá quá cao) có thể điều chỉnh về vùng giữa 40 USD trong năm 2026, khi nguồn cung dư thừa tại Mỹ quay trở lại hệ thống LBMA và nhu cầu vật chất suy yếu.