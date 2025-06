Vào cửa hàng lấy dao uy hiếp nữ nhân viên để cướp 24/06/2025 19:32

Camera ghi lại cảnh tên cướp dùng dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng F88.

Chiều ngày 24-6, Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp công an phường Trung Dũng (TP Biên Hoà) tiếp tục điều tra, truy bắt nghi can cướp tài sản xảy ra tại một cửa hàng trên đường 30/4 (đoạn phường Trung Dũng, TP Biên Hoà).

Tên cướp dùng dao uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo camera ghi lại, vào khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày một thanh niên đeo khẩu trang xách ba lô vào một cửa hàng trên đường 30/4.

Khi vào bên trong chỉ có một nữ nhân viên ngồi tại quầy nên tên cướp liền lấy dao dài khoảng 30cm từ trong ba lô uy hiếp.

Sợ hãi, nữ nhân viên bỏ chạy ra ngoài và truy hô. Thấy vậy tên cướp cũng bỏ dao vào trong ba lô rồi chạy ra ngoài tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm chưa cướp được tài sản nào cả.