Vì sao Bộ Công an kiến nghị bổ sung tội 'mua bán thai nhi' vào Bộ luật Hình sự? 19/04/2026 07:40

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), ngày kết thúc lấy ý kiến là 7-5, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự do Bộ Công an tổ chức ngày 20-3

Trong số các chính sách của dự án BLHS (sửa đổi), đề xuất đang được xem xét có nội dung bổ sung các tội danh mới, các hành vi mới chưa được quy định trong BLHS.

Theo Bộ Công an, hiện nay, qua rà soát thấy rằng BLHS chưa có các quy định để thể chế hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng, bảo vệ đất nước và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chưa nội luật hóa các điều ước quốc tế, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên; chưa theo kịp thực tiễn tình hình tội phạm có nhiều diễn biến mới, nhiều loại hành vi mới.

Chẳng hạn, tại Điều 150 (Tội mua bán người) và Điều 151 (Tội mua bán người dưới 16 tuổi) của BLHS hiện hành quy định bao quát hết các hành vi mua bán người được quy định tại Luật Phòng chống mua bán người năm 2025...

Do đó, để bảo đảm tính bao quát, cần thiết quy định theo hướng khái quát, các hành vi cụ thể sẽ căn cứ vào luật chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Điều 151 đang quy định về độ tuổi của nạn nhân là người dưới 16 tuổi, tuy nhiên, quy định như trên là chưa phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và quy định của Nghị định thư về ngăn ngừa, phòng, chống và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bổ sung cho Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Theo đó, độ tuổi của nạn nhân cần phải bảo vệ đối với hành vi mua bán người là người dưới 18 tuổi. Khuyến nghị về việc nâng độ tuổi của người là nạn nhân của hành vi mua bán người cũng là vấn đề mà Hoa Kỳ đã nhiều lần trao đổi với Việt Nam nhưng chúng ta chưa có điều chỉnh dẫn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đánh giá của bạn đối với nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam.

Tổng kết thực tiễn cho thấy có tình trạng một số đối tượng mua bán “bào thai”, tức là đối tượng mua bán và trao đổi ngay từ khi đứa trẻ đang được mang thai.

Nếu áp dụng quy định tại Điều 150 (Tội mua bán người) và Điều 151 (Tội mua bán người dưới 16 tuổi) để xử lý các đối tượng này thì không hợp lý, bởi lẽ theo pháp luật hình sự và pháp luật liên quan thì chỉ được coi là con người và có quyền công dân khi mà đứa trẻ được sinh ra; đồng thời, nếu áp dụng Điều 154 (Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người) để xử lý đối tượng này cũng không phù hợp vì bào thai không phải là mô, cũng không phải là bộ phận cơ thể người.

Do đó, cần phải bổ sung cơ sở pháp lý để xử lý hành vi này, tránh bỏ lọt tội phạm, bảo đảm cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền con người. Bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong BLHS để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như “hành vi mua bán thai nhi”.