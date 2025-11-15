Vì sao rượu vang nhanh hỏng sau khi mở và 5 cách làm chậm quá trình oxy hóa 15/11/2025 08:43

(PLO)- Rượu vang là thức uống tinh tế, nhưng ngay khi nút chai được khui, "tuổi thọ" của nó sẽ giảm đi đáng kể do quá trình oxy hóa.

Để tránh lãng phí chai rượu yêu thích, các chuyên gia đã chia sẻ 5 bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả. Các bí quyết này giúp bảo quản rượu vang đã mở lâu hơn, giúp bạn luôn thưởng thức trọn vẹn hương vị tuyệt vời của nó.

5 bí quyết đơn giản giúp bảo quản rượu vang đã mở lâu hơn, giữ trọn vị tinh tế. Ảnh: AI.



Khi bạn mở nút chai, rượu vang ngay lập tức tiếp xúc với oxy, khởi đầu quá trình được gọi là "oxy hóa". Đây chính là yếu tố khiến rượu vang nhanh hỏng. Oxy hóa làm rượu bị đắng, suy giảm nồng độ chất chống oxy hóa và các hợp chất tạo nên hương thơm.

Để giảm thiểu tác động của quá trình oxy hóa, dưới đây là các mẹo hữu ích nhất từ các chuyên gia:

Bảo quản trong tủ lạnh để làm chậm quá trình oxy hóa

Tủ lạnh là lựa chọn tốt nhất để bảo quản rượu vang đã mở. Theo các chuyên gia, nhiệt độ mát mẻ làm chậm quá trình oxy hóa và phân hủy của rượu.

Cách làm: Đậy nút chai lại (dùng nút bần ban đầu hoặc nút cao su chuyên dụng) và cho vào tủ lạnh.

Thời hạn bảo quản: Khoảng 3 ngày đối với rượu vang đỏ và 5 ngày đối với rượu vang trắng. Riêng rượu vang ngọt có thể để được vài tuần.

Lưu ý cho rượu đỏ: Lấy rượu vang đỏ ra khỏi tủ lạnh ít nhất 20 phút trước khi rót lại. Điều này giúp rượu đạt nhiệt độ phục vụ thích hợp.

Dùng màng bọc thực phẩm cho rượu vang sủi bọt

Đối với chai rượu vang sủi bọt mà nút chai không thể đóng lại, phương pháp tạm thời hiệu quả là:

Cách làm: Dùng màng bọc thực phẩm được buộc chặt bằng dây chun. Phương pháp này giúp giữ ga và ngăn oxy lọt vào chai.

Chiết rượu sang chai nhỏ hơn để giảm tiếp xúc oxy

Nếu bạn chỉ uống một lượng nhỏ, hãy chiết phần rượu còn lại sang chai hoặc bình chứa nhỏ hơn.

Mục đích: Việc này nhằm giảm thiểu diện tích bề mặt tiếp xúc của rượu với oxy (khoảng không khí phía trên rượu). Điều này giúp làm chậm quá trình phân hủy và giữ nguyên chất lượng rượu.

Cách làm: Chiết rượu sang chai nửa lít hoặc lọ thủy tinh có nắp đậy kín rồi cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Đầu tư vào máy bơm chân không (máy bơm rượu vang)

Để loại bỏ càng nhiều oxy dư thừa còn sót lại trong chai càng tốt:

Cách làm: Sử dụng máy bơm chân không (máy bơm rượu). Thiết bị này sẽ hút oxy ra khỏi chai chỉ bằng vài lần bơm nhanh, giúp rượu giữ được hương vị lâu hơn.

Sử dụng nút chặn chuyên dụng cho rượu Champagne

Đối với Champagne hoặc rượu vang sủi bọt, do áp suất bên trong chai, bạn cần sử dụng nút chặn chuyên dụng:

Mục đích: Nút chặn Champagne đóng chặt miệng chai. Nó giãn nở và siết chặt khi áp suất bên trong tăng lên, giữ cho nút không bị bung ra.

Lưu ý: Dùng nút chặn chuyên dụng và đặt chai trở lại tủ lạnh. Tuy nhiên, rượu vang sủi bọt lý tưởng nhất là nên được uống trong vòng một đến hai ngày sau khi mở.