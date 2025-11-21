Video drone giải cứu người dân bị kẹt giữa suối 21/11/2025 12:41

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk và người dân phối hợp cứu một nạn nhân bị lật thuyền, kẹt giữa suối.

Ngày 21-11, thông tin từ Công an xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với người dân, dùng máy bay không người lái (Drone) cứu một người bị lật thuyền khi đi đánh cá.

Drone cứu người đàn ông khỏi nước lũ. Ảnh: N.D

Trước đó, vào chiều 20-11, hai người dân gồm: Phạm Văn Trường (44 tuổi) và Hà Văn Anh (45 tuổi, cùng ngụ xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk), dùng thuyền đi đánh cá trên sông Krông Pắk, đoạn qua xã Ea Ô.

Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật trong đêm. Đến 22 giờ cùng ngày, gia đình không liên lạc được với hai người trên nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo Công an xã Ea Ô đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 21-11, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Văn Trường đang kẹt trong lũ, tại khu vực gần Cầu C7, xã Ea Ô.

Do nước chảy xiết, Công an xã Ea Ô đã đề nghị một hộ dân trên địa bàn dùng máy bay không người lái hỗ trợ, cứu được ông Trường.

Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.