Việt Nam đoạt 8 huy chương, vào top 4 Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 08/08/2025 19:44

(PLO)- 100% học sinh Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều giành huy chương, trong đó có 3 em đoạt huy chương Vàng.

Tối 8-8, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải.

Cụ thể, 3 em đoạt huy chương Vàng gồm: Nguyễn Viết Trung Nhân, lớp 10 và Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 11, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Phú Nhân, lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Em Nguyễn Nhật Minh, lớp 10, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương Bạc.

3 em đoạt huy chương Đồng, gồm: Nguyễn Khắc Trung Kiên và Bùi Đàm Quân, lớp 12, THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Hoàng Công Bảo Long, lớp 11, THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

Em Bùi Quang Nguyên, lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt giải Khuyến khích.

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 tại Trung Quốc. Ảnh: MOET

Ở hình thức thi đồng đội, đội Việt Nam gồm các học sinh: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân, đạt vị trí thứ 4 với 198,4 điểm - xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.