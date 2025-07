VKS đề nghị án chung thân kẻ chủ mưu vụ lừa đảo bán đất có gần 1.000 bị hại

Ngày 30-7, TAND tỉnh Tây Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi; chồng của Hồng; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (49 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến 3 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.

Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận với số bị hại và người liên quan rất lớn. Cụ thể, HĐXX đã triệu tập 967 bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS đề nghị mức án cụ thể với từng bị cáo. Theo đó, VKS cho rằng các bị cáo trong vụ án này đều là những người có đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, vì lòng tham, muốn có nhiều tiền và lợi nhuận trong đầu tư bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, các bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối, vẽ ra các dự án “ảo” để chiếm đoạt tài sản của 967 bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng được xác định là người chủ mưu cầm đầu, không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình điều tra truy tố xét xử, nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở kết luận là người cầm đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Phượng không hợp tác trong quá trình điều tra, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, qua tài liệu, chứng cứ, lời khai bị hại và người có liên quan, đủ cơ sở xác định bị cáo đã tham gia thực hiện hành vi lừa đảo với vai trò đồng phạm tích cực.

Các bị cáo đã lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, sử dụng các thủ đoạn tinh vi như hứa hẹn lợi nhuận cao, chuyển nhượng đất không có thật, và chỉ đạo rút tiền khỏi tài khoản sau khi nhận được. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội và gây thiệt hại nghiêm trọng, do đó, cần phải áp dụng các hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Đại diện VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Kim Phượng bị đề nghị cùng mức án 20 năm tù.

Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù đối với bị cáo Trương Quốc Thái.

Dự kiến, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh sẽ tuyên án đối với các bị cáo vào chiều mai 31-7.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản. Hồng thành lập nhiều công ty để người khác đứng tên trong đó có Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, Công ty Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An.

Tại Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, bị cáo Hồng để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho các dự án không có thật.

Bị cáo này thuê người lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tự quảng bá thông tin về các dự án đất nền và ki-ốt chợ rồi thông qua các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.

Đáng chú ý, các hợp đồng đều là hợp đồng nguyên tắc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được soạn thảo để khách hàng nộp tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu nộp qua sàn giao dịch, các đợt sau chuyển trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản công ty do nhóm bị cáo kiểm soát.

Bị cáo Hồng là chủ sở hữu của công ty Hưng Thịnh (trụ sở Đức Hòa, Long An cũ) nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên.

Phượng đã đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc ký 590 hợp đồng, thu gần 210 tỉ đồng. Số còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thủ tục.

Toàn bộ số tiền thu từ khách hàng đều được nhóm bị cáo rút về, đưa cho Hồng quản lý và sử dụng cá nhân. Trương Quốc Thái và Nguyễn Phú Thuận đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản, rút tiền mặt.

Kết quả điều tra cho thấy qua ba dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng "vẽ" tại Long An trước đây đã thu về hơn 486 tỉ đồng của 967 bị hại.