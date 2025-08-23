Vợ của Nguyễn Thái Luyện 'chạy' bệnh án tâm thần trong vụ Alibaba 23/08/2025 16:22

(PLO)- Dù không bị bệnh tâm thần nhưng để được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi tòa xét xử vụ Alibaba, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) đã đi mua bệnh án tâm thần.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 33 bị can về các tội đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai).

Trong số 33 bị can bị đề nghị truy tố có đến 20 bị can là lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Kết luận điều tra thể hiện, người nhà của các bị can, bị cáo (trong các vụ án khác) đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để "mua" kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa nhằm chạy tội hoặc giảm tội.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần với 22 người các vụ án hình sự tại các tỉnh phía Nam.

Các Kết luận giám định tâm thần cho người phạm tội có nội dung: "Người có bệnh mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời điểm gây án", từ đó được giảm nhẹ hình phạt, hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án, được tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Khoa khám bệnh của Viện Pháp y tâm thần Trương ương Biên Hoà.

Cũng theo hồ sơ vụ án, các bị can đã nhận tiền để làm giả 3 hồ sơ bệnh án tâm thần sai sự thật để nhận tiền. Trong đó, Võ Thị Thanh Mai (bị cáo trong vụ án Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện) dù không bị bệnh tâm thần nhưng để được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi tòa xét xử đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ làm hồ sơ bệnh án tâm thần. Sau đó, Loan đã đưa 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung (người đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) để giúp Mai liên hệ làm hồ sơ bệnh án tâm thần.

Lúc này, Trung liên hệ và đưa cho điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa là Võ Đức Dương số tiền 70 triệu đồng nhờ làm hồ sơ bệnh án cho Mai. Khi nhận được tiền, điều dưỡng Dương đã đưa cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang 50 triệu đồng để làm hồ sơ cho Mai nhập viện điều trị bệnh tâm thần để có hồ sơ bệnh án.

Ngoài ra, còn có 2 hồ sơ bệnh án tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa được bán với giá 650 triệu đồng cho Nguyễn Phú Quảng được điều trị bắt buộc, không phải chấp hành án 10 năm tù do TAND TP Biên Hòa tuyên tội cố ý gây thương tích và hồ sơ bệnh án tâm thần cho Phan Văn Thanh (TP.HCM) với giá 100 triệu đồng.