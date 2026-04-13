Vụ 4 người tử vong ở Gia Lai: Nghi dùng xăng, rơm rạ tự tử 13/04/2026 12:58

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai xác nhận kết quả điều tra ban đầu vụ bốn người tử vong ở xã Cát Tiến, nghi do người đốt xăng, rơm để tự tử.

Ngày 13-4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ bốn người chết cháy xảy ra tại thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Theo tướng Nhân, nguyên nhân có khả năng bà TTĐ (63 tuổi, chủ nhà) sử dụng xăng, rơm rạ để tự sát.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Cơ quan CSĐT xác định không có tội phạm. Vụ án làm bốn người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ, hai người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, từng đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu về vụ án nghi do có một trong bốn người có ý định tự sát.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có kết luận cuối cùng.

Theo thông tin từ người dân cho biết, hai ngày trước khi vụ việc xảy ra, người dân phát hiện bà TTĐ có dùng can nhựa đi mua xăng và có gửi năm chỉ vàng cho người quen.

Nhà bà TTĐ có bốn người sinh sống, gồm bà Đ cùng con gái và hai cháu ngoại.

Hiện trường ghi nhận có nhiều rơm bị đốt cháy.

Như PLO đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 10-4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà TTĐ (63 tuổi) phát hiện nhiều người trong nhà đã tử vong, gồm: bà TTĐ, chị TTC (37 tuổi, con bà Đ) và hai cháu ngoại NXH (15 tuổi) và cháu NXH (15 tuổi).

Trước khi sự việc được phát hiện, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra tại khu vực nhà bà Đ.

Tại hiện trường, ghi nhận có nhiều dấu vết nghi cháy nổ, có nhiều rơm bị cháy, mái tôn bị hư hỏng.