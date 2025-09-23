Vụ cháy lúc rạng sáng thiêu rụi hai cửa hàng và một nhà dân ở Lai Châu 23/09/2025 13:33

(PLO)- Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng 23-9 ở tỉnh Lai Châu đã thiêu rụi hai cửa hàng và một nhà dân, may mắn không có thiệt hại về người.

Ngày 23-9, Công an tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn xã Khổng Lào vừa xảy ra vụ cháy thiêu rụi hai cửa hàng kinh doanh và một nhà dân, may mắn không thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra khoảng 5h30 sáng nay, 23-9, tại bản Khổng Lào, xã Khổng Lào.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng may Thanh Phượng, sau đó nhanh chóng lan sang Trung tâm mua sắm nội thất Trường Thọ và một nhà dân liền kề. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khu vực.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, gồm 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe chở quân và 25 cán bộ chiến sĩ.

Hai cơ sở kinh doanh và một nhà dân cháy rụi sau vụ cháy. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định nguy cơ cháy lan ra khu vực xung quanh rất cao nên đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy và chống cháy lan. Sau hơn một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lan sang khu dân cư.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong hai cửa hàng và một nhà dân đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ và thống kê thiệt hại.