Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Heo bị đóng dấu kiểm dịch sai! 03/06/2025 15:33

Ngày 3-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức thông tin báo chí thường kỳ tháng 5. Thông tin Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam bị tố bán thịt heo bệnh được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, đặt câu hỏi.

Đặc biệt, hình ảnh thịt heo bị nổi nhiều nốt đỏ trong nội dung mà người dân tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh ra thị trường nhưng lại được đóng dấu vuông (dấu kiểm soát giết mổ, được đưa ra bán trên thị trường) khiến nhiều người thắc mắc.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT) khẳng định: Hình ảnh và con dấu đóng trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy thì cán bộ thú y cơ sở giết mổ đã đóng dấu sai.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN&MT). Ảnh: AH

Bà Thuỷ giải thích theo biên bản của C.P tại Hậu Giang gửi lên, heo bị viêm da và đề nghị xử lý nhiệt, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng là cho cá ăn thì sẽ phải đóng dấu tròn, dấu xử lý V.S.T.Y.

Còn căn cứ theo hình ảnh, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến xác định là heo bệnh, phải xử lý tiêu huỷ, đánh dấu hình tam giác.

“Như vậy, dấu đóng trên thân heo thịt tại cơ sở giết mổ ở Hậu Giang là sai. Vì dấu vuông là kiểm soát giết mổ, như thế heo sẽ được đem ra thị trường” - bà Thuỷ nói.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục phải làm rõ ai là người đóng dấu kiểm dịch này. Ông cho biết sẽ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp để làm rõ.

Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y, vụ việc mà người dân tố giác đã xảy ra từ năm 2022, tại một cơ sở giết mổ ở Hậu Giang.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, hình ảnh và con dấu đóng trên thân thịt của con heo mang bệnh như vậy mà cán bộ thú y cơ sở giết mổ đóng dấu vuông là sai. Ảnh: NDCC

Tại thời điểm báo cáo, cơ sở giết mổ chỉ báo cáo heo có triệu chứng ngoài da, không có báo cáo dịch bệnh, đề xuất phương án xử lý nhiệt và cho cá ăn.

Theo bà Thủy, việc này đã có hướng dẫn của Cục Thú y, nhưng khi kiểm tra hồ sơ tại cơ sở trên thì thấy rằng cơ sở này chưa có văn bản xử lý hai thân thịt đó. Cục đã yêu cầu cơ sở giết mổ cung cấp hồ sơ xử lý hai thân thịt này.

Bà Thủy cũng cho biết Cục Thú y đã chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 phối hợp cùng các Chi cục Chăn nuôi và Thú y ở các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các cơ sở bán hàng của C.P tại các tỉnh này.

Khi kiểm tra thì thấy có hiện tượng các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn. Do đó, đoàn kiểm tra đã đề nghị những cơ sở hết hạn phải đóng cửa. Trong quá trình kiểm tra không phát hiện bán các sản phẩm không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cục Thú y cũng chỉ đạo Chi cục Thú y vùng 7 lấy mẫu kiểm tra, hiện Cục lấy được 1 mẫu ở Cần Thơ kiểm tra 3 bệnh đang nổi cộm là bệnh dịch tả heo châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh dịch tả heo cổ điển (tương đồng với triệu chứng bệnh tích như hình ảnh đăng trên mạng), kết quả âm tính.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định việc đưa heo chết cho cá ăn là không phù hợp, khi thời điểm đó đang có dịch tả heo châu Phi và kế hoạch phòng chống dịch yêu cầu rất rõ là heo có dấu hiệu bệnh phải xử lý vôi, hóa chất, đốt.

“Việc heo có biểu hiện như vậy là heo bệnh, không thể đổ cho cá ăn được” - ông Tiến nói.