Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phong tỏa 2 căn nhà để tìm nghi phạm 25/01/2026 18:05

(PLO)-Công an tỉnh Gia Lai tìm thấy chiếc mô tô nghi hai hai nghi phạm dùng để thực hiện vụ cướp ngân hàng, được giấu dưới hố sâu cách ngân hàng 7 km.

Ngày 25-1, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tìm thấy chiếc mô tô màu vàng đen nghi hai nghi phạm dùng để thực hiện vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai ngày 19-1.

Theo nguồn tin trên, chiếc mô tô được giấu dưới hố sâu gần khu công nghiệp Diên Phú ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cách ngân hàng bị cướp khoảng 7 km.

Chiếc mô tô được giấu dưới hố sâu gần khu công nghiệp Diên Phú.

Cùng ngày, Công an tỉnh Gia lai phong tỏa căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú và một căn nhà trên đường Tuệ Tĩnh ở phường Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai để truy tìm nghi can nghi liên quan vụ cướp.

Tại căn nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, lực lượng công an huy động hàng chục chiến sĩ công an bao vây ngôi nhà, giăng dây chặn hai đầu. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến theo dõi.

Lực lượng công an phong tỏa một căn nhà trên đường Nguyễn Viết Xuân.

Như PLO đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, tại phòng giao dịch một ngân hàng ở số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, có hai người đàn ông mặc áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, lái mô tô 77G1 - 313.12 nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô cóc lao vào phòng giao dịch, trên tay cầm hai vật màu đen nghi súng lục khống chế các nhân viên ngân hàng.

Sự việc khiến các nhân viên trong phòng giao dịch hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi lấy đi khoảng 1,8 tỉ đồng, hai người đàn ông lái mô tô tẩu thoát trên quốc lộ 14, hướng ngã ba Hàm Rồng đi tỉnh Đắk Lắk.