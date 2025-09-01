Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con: Khởi tố vụ án, bà nội là nghi can 01/09/2025 08:47

(PLO)- Vụ mẹ ngất lịm khi thấy thi thể 2 con trên mương nước và trong phòng trọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định bà nội là nghi can và đã khởi tố vụ án giết người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại địa bàn thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan điều tra xác định bà nội là nghi can sát hại hai cháu nội.

Khu vực phát hiện dép và thi thể em NMK.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh, xác định: Tối ngày 30-8, anh Nguyễn Văn Phương (35 tuổi, trú thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa hai con NMK (8 tuổi) và NMH (12 tuổi) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (60 tuổi, thường trú tại xã Yết Kiêu) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại hai cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Hiện trường, phát hiện thi thể em NMH ở phòng trọ.

Được biết, thời gian qua vợ chồng anh Phương từ Hải Phòng lên Hưng Yên làm công nhân ở khu công nghiệp. Vợ chồng anh Phương thuê hai phòng trọ tại thôn Nhạc Miếu để vợ chồng anh cùng hai con và bà nội ở.

Chiều 31-8, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Phương. Cơ quan chức năng và các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ xe đưa thi thể anh em H và K về quê nhà tổ chức lễ mai táng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến thăm viếng, động viên, chia buồn, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Như PLO đã thông tin, sáng hôm qua (31-8), người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu nên đã báo công an. Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. Người mẹ tiếp tục ngất lịm khi thấy đứa con thứ hai là cháu H tử vong trong phòng trọ, bà Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp VKSND tỉnh Hưng Yên, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Hưng Yên), Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc.