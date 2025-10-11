Vụ ô tô va chạm xe đầu kéo: Tài xế xe con tử vong 11/10/2025 11:42

(PLO)- Sau gần một tuần điều trị, tài xế ô tô trong vụ tai nạn với xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (Quảng Trị) đã không qua khỏi.

Sáng 11-10, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên (Quảng Trị) cho biết tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã tử vong sau nhiều ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Nạn nhân là anh Vũ Hoài (34 tuổi, trú tại Hà Nội), người điều khiển ô tô con mang biển số 30M-051... Anh Hoài đã không qua khỏi vào lúc 6 giờ sáng 11-10.

Tài xế xe ô tô con tử vong sau nhiều ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện.

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 10 ngày 6-10, tại Km1062+950 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cồn Tiên), xe đầu kéo 73F-002... do Hồ Văn Dũng điều khiển đã va chạm với ô tô 30M-051... do anh Vũ Hoài lái.

Thời điểm này, ô tô con đang di chuyển từ hướng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Vụ va chạm mạnh khiến chị NTTH (47 tuổi) tử vong tại chỗ. Ba người khác trên xe bị thương gồm tài xế Hoài, chị LTH (38 tuổi) và anh DĐT (39 tuổi). Hiện sức khỏe của chị LTH và anh DĐT đã ổn định và được trở về nhà.