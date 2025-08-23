Vụ 'thông chốt' bảo vệ A80: Xử lý 1 phụ nữ bình luận xúc phạm lực lượng chức năng 23/08/2025 09:14

(PLO)- Một phụ nữ ở Thái Nguyên đã có những bình luận trên Facebook xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng khi xảy ra vụ lao xe máy vào chốt bảo vệ A80 khiến một cảnh sát cơ động bị thương nặng.

Như PLO đã thông tin, tối 21-8, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát hiện những thanh niên này có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm (phường Hồng Hà), đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn.

Tuy nhiên, cả hai thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội. Sự việc làm chiến sĩ Công và hai thanh niên trên ngã ra đường, bị thương nặng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý một phụ nữ có những bình luận trên Facebook cá nhân xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ A80. Ảnh: CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

Đáng chú ý, sau đó trên không gian mạng xuất hiện một số bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, trong đó có một trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng làm rõ và làm việc với trường hợp ĐTHT, sinh năm 1985, ngụ xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, là người đăng tải thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi hợp luyện A80.

Tại cơ quan Công an, ĐTHT tường trình, khai nhận đêm 21-8, lên mạng xã hội Facebook và thấy video hai thanh niên lao xe vào chốt bảo vệ hợp luyện A80, làm chiến sỹ Cảnh sát cơ động chấn thương nặng.

Bà T đã sử dụng Facebook cá nhân bình luận với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm ĐTHT theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (cùng 18 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.