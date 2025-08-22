Vụ xe khách vứt rác ra đường ở Quảng Ngãi: Tài xế bị phạt 12,5 triệu đồng 22/08/2025 09:05

(PLO)- Khi dừng đèn đỏ tại một giao lộ ở Quảng Ngãi, người của nhà xe vứt rác ra đường bị camera an ninh ghi lại.

Ngày 22-8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trạm CSGT Đức Phổ lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Phạm Văn K (50 tuổi, trú tại Hưng Yên) về hành vi đổ rác trái phép ra đường phố.

Trước đó, ngày 1-8, Phòng PC08 tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về xe khách biển số 18H-038… có hành vi xả rác ra đường khi dừng đèn đỏ.

Hình ảnh xe khách xả rác ra đường ở Quảng Ngãi được camera ghi lại.

Ngay sau đó, Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Đức Phổ nhanh chóng xác minh và công an xác định chủ phương tiện là Công ty TNHH vận tải và thương mại VC. Công an đã mời làm việc với lái xe Phạm Văn K và ông này thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 21-8, Trạm CSGT Đức Phổ lập biên bản xử phạt hành chính đối với lái xe K về hành vi vi phạm đổ rác trái phép ra đường phố, theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Ông K bị phạt 12,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.