Cách ly 9 người Nghệ An từng tiếp xúc với bệnh nhân 435

Tối 28-7, ngay sau khi Bộ Y tế công bố nữ bệnh nhân 435 (BN435) ở Đà Nẵng đương tính với với SARS-CoV-2, cán bộ ngành y tế ở Nghệ An đã về quê nữ bệnh nhân này để lấy mẫu của người thân và phun thuốc khử trùng…

BN 435 là nữ 29 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, trong hai ngày 19 và 20, BN435 có rời Đà Nẵng về thăm quê ở xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Có 9 người thân ở xã An Hòa đã tiếp xúc với người này.

Ngay trong tối 28-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu để lên các phương án đối phó với các tình huống cụ thể phát sinh, nếu có. Hiện nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại gia đình mà BN435 từng lưu trú. Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đang triển khai đưa 9 người từng tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và tiếp tục rà soát những người tiếp xúc còn lại để khoanh vùng, cách ly kịp thời.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đang lấy mẫu nhưng người Nghệ An từng tiếp xúc gần với BN435 để xét nghiệm.

. Đến 17 giờ chiều 28-7, tại Nghệ An có hơn 3.400 người trở về từ TP Đà Nẵng (từ ngày 12-7). Những người này đang tự cách ly tại nhà và đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ.