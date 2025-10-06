Xác định thêm 7 suất dự World Cup 2026 06/10/2025 17:30

(PLO)-7 suất dự World Cup 2026 khu vực châu Phi chính thức được xác định sau khi vòng loại kết thúc vào tuần tới.

Quả bóng Trionda được sử dụng tại World Cup 2026. Ảnh: REUTERS

Với hai lượt trận vòng bảng vẫn còn diễn ra, Morocco và Tunisia đã chắc chắn giành được vị trí đầu bảng, trong khi danh tính của 7 suất dự World Cup 2026 gồm những đội đầu bảng khác sẽ được xác định vào thứ Ba tuần sau.

Ai Cập dự kiến ​​sẽ giành được suất tham dự khi họ đối đầu với đội yếu hơn là Djibouti ở bảng A (ngày 8-10), trong khi Ghana sẽ giành chiến thắng ở bảng I vào cùng ngày nếu họ đánh bại Cộng hòa Trung Phi trên sân khách và đối thủ gần nhất là Madagascar cũng không thể giành chiến thắng trong cùng thời điểm.

Algeria cần 1 điểm từ trận đấu áp chót bảng G với Somalia vào ngày 9-10, để điền tên mình vào danh sách 7 suất dự World Cup 2026.

FIFA đã tăng số đội tham dự World Cup lên 48 đội, số suất của châu Phi được tăng từ 5 lên 9 suất trực tiếp. Ngoài ra, châu Phi còn có 1 suất play-off liên lục địa, tức là có thể có tối đa 10 đội nếu đại diện khu vực này thắng trận đấu play-off.

Ở bảng D, quần đảo Cape Verde nhỏ bé đang dẫn trước Cameroon 4 điểm, do đó cần phải giành chiến thắng ở một trong hai trận vòng loại cuối cùng để giành được một suất vào vòng chung kết.

Trong ngày 9-10, Cape Verde cũng sẽ đến Libya và kết thúc chiến dịch vòng loại trên sân nhà trước Eswatini (diễn ra vào thứ Hai tuần sau).

Tuyển Senegal dẫn đầu bảng B, với 2 điểm dẫn trước Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ giành quyền đi tiếp, nếu giành chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng. Trận sân khách gặp Nam Sudan ngày 10-10 và sau đó là trận sân nhà gặp Mauritania (thứ Ba tuần sau).

Ở bảng F, nhiệm vụ của Bờ Biển Ngà cũng rất rõ ràng khi phải duy trì lợi thế 1 điểm trước đội nhì bảng Gabon (19 điểm). Tuyển Bờ Biển Ngà sẽ giành quyền đi tiếp nếu thắng trận sân khách trước Seychelles, đội bóng được xếp hạng thấp hơn ngày 9-10, sau đó là trận đấu trên sân nhà với Kenya vào ngày 14-10.

Ở Bảng C, Nam Phi dẫn trước 3 điểm nhưng tuần trước đã bị trừ điểm, khiến họ hiện đang kém đội đầu bảng Benin về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Benin sẽ thi đấu hai trận vòng loại cuối cùng trên sân khách với Rwanda và Nigeria, trong khi Nam Phi sẽ chơi trên sân nhà với Zimbabwe và Rwanda.

Trận đấu Nam Phi gặp đội láng giềng Zimbabwe, do không có sân vận động nào đạt chuẩn quốc tế nên Zimbabwe đã quyết định đưa trận đấu đến Durban, mang lại cho Nam Phi thêm một lợi thế trong việc tranh 7 suất dự World Cup 2026 còn lại.

Cuối tuần qua, HLV người Bỉ Hugo Broos nhận trách nhiệm về sai sót khiến đội tuyển Nam Phi xếp tiền vệ Teboho Mokoena ra sân, dù anh đang phải chịu án treo giò.