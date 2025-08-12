Xác minh đoàn xe nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM 12/08/2025 13:19

(PLO)- CSGT TP.HCM đang xác minh clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi.

Ngày 12-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy tay ga hiệu Vespa do nhiều người mặc áo màu cam điều khiển, lần lượt vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm TP.HCM.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra hơn 8 giờ sáng 11-8 tại giao lộ đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP.HCM. Clip do camera hành trình ô tô lưu thông phía sau ghi lại.

Thời điểm trên, đoàn xe chạy trên đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành. Khi đến ngã tư với đường Nguyễn Huệ, đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ, nhưng đoàn xe không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn.

Hàng chục xe máy do nhóm người điều khiển vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, nhóm người điều khiển xe mặc áo màu cam thuộc một đơn vị tổ chức tour du lịch trải nghiệm bằng Vespa cổ, chuyên chở du khách tham quan các địa điểm tại trung tâm thành phố.