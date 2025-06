Xác minh nam thanh niên bị đạp ngã khi chạy xe máy ở TP Thủ Đức 12/06/2025 11:20

(PLO)- Công an TP.HCM đang xác minh clip người đàn ông đi xe máy vung chân đạp xe người đi đường té ngã ở TP Thủ Đức.

Ngày 12-6, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Trường Thọ, TP Thủ Đức đang xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ một nam thanh niên đang đi trên đường bị một người khác chạy cùng chiều vung chân đạp làm té ngã ở TP Thủ Đức.

Xác minh clip nam thanh niên bị đạp ngã khi đang chạy xe máy trên đường ở TP Thủ Đức.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày trên đường Nguyễn Văn Bá, đoạn gần ngã tư Thủ Đức hướng đi cầu Rạch Chiếc, thuộc phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.

Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một người lạ mặt áp sát, đạp ngã ra đường.

Clip do camera hành trình xe ô tô phía sau ghi lại, cho thấy một nam thanh niên đang lưu thông bình thường thì bất ngờ bị người đi xe máy phía sau vượt lên, dùng chân đạp mạnh khiến người này ngã xuống đường.

Người đàn ông mặc áo cam vung chân đạp người đi đường khi đang điều khiển xe trên đường ở TP Thủ Đức.

Đáng nói, trong clip ghi lại cảnh người đàn ông hai lần vượt lên có ý định đạp ngã xe người đi đường, nhưng đến lần thứ hai mới thực hiện được hành vi.

Sau cú đạp, nạn nhân ngã ra đường và được người dân hỗ trợ đưa người và xe vào vỉa hè.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra vào tối 5-6 cũng tại địa bàn TP Thủ Đức. Anh LVH (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đang điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn đối diện chung cư Linh Đông, phường Linh Đông) thì bất ngờ bị hai thanh niên ép xe và dùng chân đạp ngã xuống đường. Anh H suýt bị xe tải tông trúng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bầm tím vùng mặt, tay và chân.

Qua điều tra, công an đã xác định hai thiếu niên liên quan là BTD (15 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và LVHL (16 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tại cơ quan công an, D khai do bức xúc vì cho rằng anh H tạt đầu xe nên đã đuổi theo và ra tay đạp xe nạn nhân ngã xuống đường.

Hiện cả hai vụ việc đều đang được Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.