Xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp tạo lá phổi xanh cho khu vực Tây Bắc TP.HCM 13/10/2025 11:03

(PLO)- Công viên Tân Chánh Hiệp với diện tích gần 1,7 ha được đầu tư đồng bộ các hạng mục như khu vui chơi thiếu nhi, sân thể dục thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng...

Sáng 13-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp) phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Phương Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, cho biết công viên Tân Chánh Hiệp là một công trình mang nhiều ý nghĩa đối với sự phát triển đô thị và đời sống người dân địa phương.

Ông Phan Phương Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết công viên Tân Chánh Hiệp có diện tích gần 1,7 ha. Ảnh: NC

"Công viên Tân Chánh Hiệp với diện tích gần 1,7 ha được đầu tư đồng bộ các hạng mục như khu vui chơi thiếu nhi, sân thể dục thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh cảnh quan... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực và khu vực liền kề"- ông Bình nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng công viên Tân Chánh Hiệp. Ảnh: NC

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết công viên Tân Chánh Hiệp là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin về dự án công viên Tân Chánh Hiệp. Ảnh: NC

Ý tưởng thiết kế của công viên Tân Chánh Hiệp được lấy từ hình ảnh hạt gạo đã được diễn họa bằng nhiều hình elip trên bản vẽ theo nhiều hướng khác nhau gắn với hình ảnh nắm gạo trong tay nhân dân thật nghĩa tình.

Ý tưởng thiết kế của công viên Tân Chánh Hiệp được lấy từ hình ảnh hạt gạo. Ảnh: BHTĐT

Sau khi hoàn thành, Công viên Tân Chánh Hiệp được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh mới của khu vực Tây Bắc TP.HCM.

Công viên có tổng mức đầu tư hơn 27,6 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP với mục tiêu chính là tạo không gian xanh, góp phần tăng quỹ đất cây xanh sử dụng công cộng.

Đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, tạo mỹ quan đô thị và góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân xung quanh khu vực dự án.

Công viên Tân Chánh Hiệp được Sở Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 208/2025. Ảnh: NC

Công viên có phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Thị Búp, phía Tây Bắc giáp khu tái định cư Xuyên Á, phía Nam giáp khu quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM-Cần Thơ, tạo thuận lợi cho việc kết nối giao thông.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ quản lý và điều hành dự án minh bạch, khoa học, đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công. Bên cạnh đó là chủ động thông tin, tạo sự đồng thuận của người dân, giải quyết kịp thời các phát sinh nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cộng đồng.