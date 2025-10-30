Xây dựng thương hiệu từ gốc: Cần nội lực và sự chân thực 30/10/2025 19:53

(PLO)- Theo các chuyên gia, xây dựng thương hiệu không còn là hoạt động tô điểm hình ảnh bên ngoài, mà phải bắt đầu từ chiều sâu nội lực, từ giá trị cốt lõi đến tư duy lãnh đạo.

Nhiều giải pháp then chốt để xây dựng thương hiệu được mổ xẻ tại hội thảo chuyên đề "Khám phá Inside-Out Branding (IOB) và Lãnh đạo tỉnh thức” tổ chức ngày 30-10. Hội thảo do Câu lạc bộ Kiến tạo Thương hiệu thuộc Saigon Times Club của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam tổ chức.

Bà Lại Thúy Chi, Nhà sáng lập và điều hành Công ty TNHH Truyền thông Chi, đã giới thiệu một bản vẽ chiến lược chi tiết qua mô hình Ngôi nhà Thương hiệu. Bà Chi cho rằng quy trình xây dựng thương hiệu phải bắt đầu từ nền móng gồm mục đích, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

Bà dẫn chứng trường hợp của Uniqlo, nền móng của thương hiệu này là triết lý trang phục cải thiện cuộc sống và các giá trị cốt lõi như đổi mới, tập trung vào khách hàng và cam kết đạo đức.

Bà Lại Thúy Chi, Nhà sáng lập và điều hành Công ty TNHH Truyền thông Chi.

Những giá trị này sau đó được thể hiện qua các trụ cột văn hóa. Ví dụ, trụ cột Lãnh đạo thể hiện qua quyết định chiến lược không chạy theo thời trang nhanh mà theo đuổi triết lý LifeWear (quần áo thiết yếu, chất lượng tốt, giá hợp lý, phục vụ cho mọi lối sống; Trụ cột quy trình thể hiện qua việc đầu tư R&D khổng lồ để tạo ra các vật liệu chất lượng và kiểm toán nghiêm ngặt chuỗi cung ứng.

Bà Chi nhấn mạnh toàn bộ ngôi nhà này phải được kiểm định bằng các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Uniqlo làm điều này thông qua chương trình thu gom quần áo đã qua sử dụng để tái chế , hoặc tái sử dụng bằng cách quyên góp cho người tị nạn và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp có ý kiến sức mạnh thương hiệu phải bắt rễ từ mục đích, giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp. Thách thức lớn nhất là làm sao để những giá trị vô hình này được chuyển hóa thành hành động nhất quán, tạo ra sự tin cậy.

Giải đáp vấn đề này, bà Trần Thị Mỹ Yến, Nhà sáng lập Học viện Mindful Living Institute, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo tỉnh thức. Theo bà Yến, đây là yếu tố kim chỉ nam giúp lãnh đạo duy trì trạng thái rõ biết và có mặt trọn vẹn. Năng lực này giúp họ ra quyết định minh bạch, lãnh đạo bằng cách sống đúng với những gì thương hiệu tuyên bố, từ đó tạo ra sự nhất quán và chân thực.