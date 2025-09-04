Sổ tay Xây trường học giảm quá tải, không để ai bị bỏ lại phía sau 04/09/2025 06:00

(PLO)- Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và dân số cơ học tăng mạnh, TP.HCM đang đối mặt với áp lực lớn về cơ sở vật chất giáo dục.

Với hơn 2,6 triệu học sinh (HS) các cấp, việc đảm bảo đủ phòng học, trường lớp đạt chuẩn và môi trường học tập chất lượng trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

TP đã xác định rõ: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Từ năm 1999, TP.HCM kiên định duy trì tỉ lệ chi ngân sách cho giáo dục ở mức 20% - một con số thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn.

Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số, đặc biệt tại các quận, huyện vùng ven khiến bài toán trường lớp ngày càng phức tạp.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm vui vẻ bên ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước thực trạng đó, Đề án xây dựng 4.500 phòng học giai đoạn 2024-2025 được triển khai, mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành ít nhất 2.500 phòng học mới.

Đây không chỉ là giải pháp tình thế, mà là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tỉ lệ 300 phòng học trên mỗi 10.000 dân trong độ tuổi đi học - một chỉ tiêu quan trọng trong quy hoạch phát triển giáo dục của TP.

Bên cạnh tăng số lượng phòng học, TP.HCM còn chú trọng nâng cao chất lượng trường lớp. Việc phát triển hệ thống trường chuẩn quốc gia, trường tiên tiến hội nhập quốc tế, mở rộng mô hình học hai buổi/ngày và tăng cường không gian học tập như thư viện, sân chơi… đang được đẩy mạnh.

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) - nơi có tốc độ tăng dân số cao nhưng quỹ đất hạn chế - các giải pháp linh hoạt như sử dụng quỹ đất công, điều chỉnh quy hoạch và xã hội hóa đầu tư giáo dục đang được triển khai đồng bộ. TP cũng khuyến khích các địa phương chủ động rà soát, đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc xây trường học mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị. TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa cam kết: Không để HS nào bị bỏ lại phía sau vì thiếu chỗ học. Đây là nền tảng để xây dựng một xã hội học tập, phát triển toàn diện và bền vững.

Song song với tăng số lượng trường lớp mới, TP.HCM còn chú trọng phát triển các trường đạt chuẩn, trường tiên tiến hội nhập quốc tế. Đây là một trong các nền tảng để đào tạo HS trở thành công dân toàn cầu - đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.