Xe bồn bị rò rỉ, chảy dầu hơn 1 km trên quốc lộ 1 04/08/2025 09:18

Sáng 4-8, lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa - Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị phối hợp với nhiều lực lượng xử lý sự cố rò rỉ dầu trên quốc lộ 1, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, khoảng 3 giờ 30 sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Công an xã Đại Lãnh việc xe bồn biển số TP.HCM chở dầu chạy trên quốc lộ 1 bị rò rỉ, gây chảy dầu.

Xe bồn bị rò rỉ, chảy dầu trên quốc lộ 1. Ảnh: AB

Lúc này, xe bồn đang chạy hướng từ tỉnh Khánh Hòa đi Đắk Lắk, khi đến đoạn qua xã Đại Lãnh thì dầu trên bồn bị rò rỉ, chạy ra mặt đường một đoạn dài hơn 1 km, chiều rộng 2 m.

Trạm CSGT Ninh Hòa phối hợp Công an xã Đại Lãnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa, cứu hộ, Chi cục Quản lý đường bộ 3 tổ chức cảnh báo, điều tiết, phân luồng giao thông; đồng thời cho rải cát, dọn dẹp mặt đường, không để mất an toàn giao thông đối với các phương tiện.

Dầu trên bồn bị rò rỉ, chạy ra mặt đường một đoạn dài hơn 1 km, Ảnh: AB

Lãnh đạo Trạm CSGT Ninh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thu thập thông tin, xác định nguyên nhân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của đơn vị vận chuyển trong việc đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện.

Bước đầu cơ quan chức năng xác dịnh tài xé lái xe bồn là ông NNA, nhân viên Công ty TNHH Đức Thành Củ Chi ở TP.HCM.