An ninh trật tự

Xe khách tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ

(PLO)- Nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ giao thông tại ngã tư Đồng Xoài, Đồng Nai thì bất ngờ bị chiếc xe khách tông phía sau khiến tất cả ngã xuống đường. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 8 giờ ngày 25-8 tại ngã tư Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người bị thương.

ngã tư Đồng Xoài.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên nhiều người đi xe máy đứng chờ đèn giao thông tại ngã tư Đồng Xoài thì bất ngờ chiếc xe khách mang biển số 61F- 009.19 đang di chuyển phía sau tông vào khiến nhiều người và xe ngã xuống đường.

ngã tư Đồng Xoài 2.jpg
Theo thông tin ban đầu, ít nhất bảy chiếc xe máy bị tông trúng đổ xuống đường và nhiều người bị thương. Ảnh: AX

Tại hiện trường bước đầu có bảy chiếc xe bị tông đổ, nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

ngã 3 Đồng Xoài 4.jpg
Công an đang điều tra làm rõ. Ảnh: AX

Cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

VŨ HỘI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Ngã tư Đồng Xoài #tai nạn giao thông #tài xế ma tuý #CSGT Đồng Nai

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm