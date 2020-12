Ô tô Trung Quốc giảm giá mạnh nhưng người Việt ngần ngại

Thời điểm cuối năm, xe hơi Trung Quốc giảm giá nhằm thu hút người dùng Việt. Dù vậy, xe Trung Quốc có thật sự đáng tiền mua để sử dụng lâu dài là một câu hỏi chưa ai dám khẳng định.

Theo khảo sát của PV, mẫu Beijing X7 2020 là dòng xe SUV 7 chỗ, xe nội địa Trung Quốc cũng được nhập về Việt Nam với mức giá 528-688 triệu đồng. Beijing X7 2020 được có trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tiện nghi. Cụ thể, trên xe có cụm đồng hồ nối liền với màn hình giải trí trung tâm, tay nắm cửa thiết kế chìm, tự động lồi ra khi mở cửa, hệ thống chỉ đường, liên lạc giữa các xe, nhận diện khuôn mặt,... cùng một loạt trang bị an toàn. Trong đó có đỗ xe tự động và hỗ trợ tắc nghẽn giao thông.

Trong khi đó, các đối thủ cùng phân khúc SUV có giá cao hơn Beijing X7 này. Cụ thể, mẫu xe Honda CR-V đang bán ra với giá 998-1.118 triệu đồng, Mazda CX-5 có giá 829-1.049 triệu đồng hay Hyundai Tucson có giá 799-940 triệu đồng.

Có thể thấy khi so sánh về giá cả và công nghệ, Beijing X7 hơn hẳn các đối thủ thuộc dòng xe Hàn, Nhật. Tuy nhiên, nhu cầu người Việt lại luôn mong muốn sở hữu một chiếc xe với thương hiệu phải mạnh và chất lượng tốt.

Anh CKV (quận Tân Bình, TP.HCM) nhận định: "Dù tôi có tham khảo mẫu mã và trang bị của Beijing X7, tuy nhiên tôi cũng phải xem xét về độ bền của xe được khẳng định sau 2 năm tồn tại tại Việt Nam thì mới dám xuống tiền mua xe".

Trước đây, một số mẫu xe Trung Quốc cũng được nhập về Việt Nam và “nổi đình, nổi đám” thời điểm lúc ra mắt. Tuy nhiên, sau một thời gian các mẫu xe này cũng im lìm không được nhiều người quan tâm.