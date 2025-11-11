Xử phạt nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều ở Nha Trang 11/11/2025 15:56

(PLO)- Bà H lái ô tô đi ngược chiều trên đường Biệt Thự, phường Nha Trang, bị lập biên bản xử phạt với mức 18-20 triệu đồng.

Ngày 11-11, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã lập biên bản xử phạt hai trường hợp vi phạm giao thông ở khu vực Nha Trang.

Vụ thứ nhất, khoảng 9 giờ 19 ngày 22-10, Phòng CSGT nhận được phản ánh của người dân về việc ô tô con biển số tỉnh Khánh Hòa đi ngược chiều trên đường Biệt Thự, phường Nha Trang.

Hình ảnh bà H lái ô tô đi ngược chiều trên đường Tuệ Tĩnh. Ảnh: AB

Vào cuộc xác minh, ngày 3-11, Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) đã mời bà NTH (32 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa) là người điều khiển ô tô nói trên đến làm việc.

Tại đây, bà H thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tổ CSGT (khu vực Nha Trang) đã lập biên bản xử phạt bà H về hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Bà H làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: AB

Vụ thứ hai, khoảng 16 giờ 37 ngày 13-10, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận phản ánh của người dân về việc một taxi có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang.

Ngày 6-11, Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) đã mời ông NVT (36 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP.HCM), là người điều khiển ô tô vượt ẩu đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) đã lập biên bản đối với ông T về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, có mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.