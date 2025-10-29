Xuất cấp 300 tấn gạo, vật tư dự trữ hỗ trợ TP Huế 29/10/2025 15:58

(PLO)- Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung, Bộ Tài chính đã quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia gồm gạo, xuồng, phao cứu sinh... cho TP Huế.

Ngày 29-10, Bộ Tài chính đã ra quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho TP Huế.

Theo đó, Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho TP Huế để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Danh mục hàng hóa được cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy và 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Hàng xuất cấp hỗ trợ gồm gạo, xuồng cao tốc, phao cứu sinh và nhiều thiết bị khẩn cấp. Ảnh: BTC

Cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm về số liệu và việc triển khai, trong khi TP Huế có trách nhiệm tiếp nhận, phân bổ đúng đối tượng, đúng mục đích và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã có quyết định Giao các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) trong tình huống đột xuất, cấp bách hàng dự trữ quốc gia cho TP Huế để triển khai.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX và X có trách nhiệm khẩn trương phối hợp với TP Huế về việc giao, nhận hàng dự trữ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc phân phối, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia bảo đảm theo đúng quy định.