Bắt băng chém trước, cướp sau

Ngày 6-1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá một băng cướp, bắt giữ sáu nghi can đều ở trong độ tuổi từ 15 đến 18 và cùng ngụ Dĩ An. Đó là Bùi Hồng Thắng, Hoàng Hồng Sơn, Nguyễn Thành Ngân, Cao Hoàng Tiến, Trần Minh Quang và Nguyễn Quốc Vũ. Trước đó, ngày 4-1, Công an thị xã Dĩ An mật phục bắt giữ Thắng, Sơn, Ngân cùng Tiến đi trên hai xe máy không biển số. Từ lời khai ban đầu, công an truy xét bắt tiếp Quang và Vũ. Qua đấu tranh khai thác, băng cướp này khai nhận đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản. Thủ đoạn mà băng nhóm này sử dụng là nhắm vào các cặp tình nhân tâm sự ở nơi tối vắng, xông đến đánh rồi cướp. Địa bàn gây án chủ yếu là khu vực ĐH Quốc gia giáp ranh giữa Dĩ An và quận Thủ Đức, TP.HCM.