Bắt hai người chở 70 kg thuốc nổ

Chiều 28-6, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tuấn (xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Thị An (xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hai người này bị bắt vì hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước đó, trưa 27-6, khi Tuấn và An đang đi xe máy chở 70 kg thuốc nổ trên quốc lộ 46B (đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) thì bị lực lượng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Khám xét xe máy của hai người thì ngoài tang vật trên, công an còn phát hiện một máy dò kim loại. Bước đầu Tuấn và An khai nhận thời gian qua đã thiết lập đường dây cung cấp thuốc nổ cho những người đánh bắt cá trái phép. Đ.LAM