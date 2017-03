Bắt khẩn cấp 16 đối tượng giết chú rể trước ngày cưới

Anh Tuất bị nhóm côn đồ đánh chết trước ngày cưới.

Trước đó ngày 18/7, vào khoảng 21h50' tối ngày 18/7, anh Trương Văn Tuất (SN 1994, thường trú xóm 9A, phường Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cùng với người yêu sắp cưới là chị P.T.L. (SN 1995, trú xóm 5, phường Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và một nhóm bạn ra khu công nghiệp Đông Hồi chơi.

Tại đây anh Tuất đã bị một nhóm thanh niên (khoảng hơn 20 đối tượng) dùng hung khí, gậy gộc lao vào đánh tới tấp. Do nhóm đối tượng có mang hung khí, lại hung hãn nên sau một lúc chống cự không nổi, anh Tuất bị đánh thương nặng và tử vong khi đang trên đường đưa đi Bệnh viện phong da liễu trung ương Quỳnh Lập để cấp cứu. Anh Tuất gặp nạn khi mà hai bên gia đình vừa làm lễ ăn hỏi cho anh Tuất và chị P.T.L. Hai bên gia đình dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 7 âm lịch tới.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hải - Trưởng công an thị xã Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, tối ngày 19/7, ban công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành bắt khẩn cấp 16 đối tượng có liên quan đến vụ án. 16 đối tượng bị bắt đều là thanh niên của xã Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Hiện tại ban công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan”.

Được biết trước khi xảy vụ án đau lòng nói trên, giữa hai nhóm thanh niên xã Quỳnh Lập và Quỳnh Lộc đã có hiềm khích mâu thuẫn từ trước. Sự việc anh Tuất bị đánh đến chết chỉ vì thanh niên xã Quỳnh Lập “ghét” thanh niên xã khác đến địa bàn của mình chơi.

Theo Nguyễn Duy - Nguyễn Tình (Dân trí)