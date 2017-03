Chân dung băng trộm chó khiến ba người truy đuổi bị chết ở Củ Chi

Liên quan đến vụ ba người chết vì truy đuổi trộm chó (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin) chiều 16-6, Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang tạm giữ bốn nghi can Hồ Văn Hiếu, Hồ Thanh An, Phạm Ngọc Thuận (tự Hí) và Lê Minh Hậu (đều ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ngoài ra, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bốn nghi can này về hành vi trộm cắp tài sản.

Lần ra băng trộm chó

Theo Công an huyện Củ Chi, Thuận là kẻ cầm đầu một nhóm trộm chó chuyên nghiệp. Chiều 14-6, Thuận rủ Hiếu, An và Hậu từ Hóc Môn qua địa bàn Củ Chi trộm chó. Khoảng 17 giờ cùng ngày, cả nhóm xuất phát trên hai xe máy hiệu Dream và Exciter, trong đó Hiếu mang theo ba lô đựng bộ súng bắn điện tự chế để bắn chó. Sau khi bắt được ba con chó nặng khoảng 45 kg của những người dân ở xã Tân Thuận Đông (Củ Chi) nhóm Thuận chạy trên trên đường Nguyễn Kim Cương chở chó về nhà Hiếu.

Nhóm nghi can trộm chó (từ trái qua): An, Hậu, Hiếu.





Bộ súng bắn điện tự chế của nhóm trộm chó bắn ba nạn nhân bị choáng ngã xe tử vong. Ảnh: HT

Cùng thời điểm này, Huỳnh Kim Bảo đang ở nhà tại ấp 3A, xã Tân Thuận Đông được bạn là Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc Hữu đến báo vừa thấy có nhóm trộm chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương. Do lâu nay bức xúc nạn trộm chó nên Bảo điều khiển xe Exciter chở Hữu và Phương, cầm theo ba con dao tự chế đuổi theo nhóm trộm chó. Khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn Tấn (ấp 10, xã Tân Thuận Đông) nhóm Bảo đuổi kịp nhóm Thuận. Lúc này, Phương và Hữu ngồi sau đưa dao lên định chém hai nghi can trộm chó, bất ngờ Hiếu ngồi sau cầm súng tự chế bắn vào đầu Bảo. Mũi tên của súng xung điện tự chế đã sượt qua trán anh Bảo cắm xuống tay Phương khiến cả Bảo lẫn Phương bị điện giật. Do đang chạy xe tốc độ cao và bị điện giật bất ngờ, Bảo loạng choạng tay lái khiến xe ngã xuống đất, hất văng anh Bảo, Phương, Hữu vào lề đường trước nhà dân. Cú ngã làm anh Bảo chấn thương sọ não tử vong tại chỗ, còn anh Phương và anh Hữu được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong ngay tối cùng ngày.

Riêng nhóm “cẩu tặc” của Thuận tẩu thoát về nhà ở ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Sau đó Thuận và Hậu đem ba con chó đi bán cho một lò mổ ở Hóc Môn.

Bắn người truy đuổi bằng súng điện

Theo Trung tá Trà Văn Hon, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Củ Chi truy xét nhóm nghi can trộm chó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định tên tuổi, địa chỉ của bốn nghi can gây án. Ngày 15-6, Công an huyện Củ Chi cử trinh sát đến nhà các nghi can vận động người thân, bạn bè thuyết phục các nghi can ra đầu thú. Khi khám xét nhà của Hiếu, công an thu giữ một ba lô chứa bộ súng tự chế bắn điện (gồm một cây súng bằng gỗ, hai cuộn dây điện mỗi đầu có hai mũi tên bằng kim loại dài 20 cm, hai cuộn băng keo, một cây kềm, một cây chĩa) và chiếc xe Exciter dùng đi gây án. Sau đó biết không thể trốn thoát, lần lượt bốn nghi can An, Hiếu, Thuận và Hậu đã đến trụ sở Công an huyện Củ Chi đầu thú.

Ngoài ra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật mà nhóm này dùng đi trộm chó gồm ba xe máy, hai cây mã tấu tự chế dài 80-90 cm, ba cây tầm vông dài hơn 2 m, một bình ắcquy, một bịch bả thuốc chó, một máy biến điện, một số dây điện…

Được biết sau khi bị bắt, nhóm trộm chó này đã khai nhận từng dùng súng tự chế bắn điện thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn huyện Củ Chi trước đó. Tuy nhiên, nhóm của Thuận vẫn ngoan cố không thừa nhận việc dùng súng tự chế bắn nhóm anh Bảo dẫn đến bị ngã xe tử vong. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày 16-6, nghi can Hiếu là người trực tiếp dùng súng bắn nhóm anh Bảo đã thừa nhận hành vi của mình.

Ngoài ra cơ quan công an cũng đã xác định những nhà dân bị nhóm của Thuận trộm ba con chó vào chiều 14-6. Hiện cơ quan công an đang chờ kết quả định giá, nếu giá trị ba con chó trên 2 triệu đồng thì sẽ xử lý thêm hành vi hình sự nhóm của Thuận về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời điểm tiêu thụ chó mà Thuận đã bán cũng sẽ bị xử lý.

HOÀNG TUYẾT