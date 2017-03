Công an phối hợp tìm 3 nữ sinh Biên Hòa mất tích

Tối 4-11, một nguồn tin cho hay Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ điều tra, tìm kiếm ba nữ sinh THCS tại TP Biên Hòa, Đồng Nai mất tích. Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo sự việc, xin ý kiến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để cùng phối hợp.

Các học sinh gồm Phan Tâm Như, Lê Mỹ Ngọc và Nguyễn Thanh Ngân, cùng ngụ phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, mất tích bí ẩn từ ngày 18-10 đến nay.





Cháu Ngân và Ngọc mất tích. Ảnh: T.DŨNG

Trao đổi với chúng tôi, mẹ của học sinh Nguyễn Thanh Ngân cho hay gia đình rất lo lắng đợi tin con. “Công an có báo với gia đình là đang phối hợp điều tra, tìm kiếm các cháu, bảo gia đình đừng quá lo lắng… Mong các anh sớm đưa các cháu về” - người mẹ nói.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 18-10, cháu Như mang cặp đi học như thường lệ. Tuy nhiên, đến 7 giờ 30 cùng ngày thì gia đình nhận điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo là Như và Ngọc không đến lớp. Cùng thời điểm, Ngân cũng mất tích. cả ba gia đình tỏa đi tìm con... Cậu của Ngọc đã đăng thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Chiều 2-11, ông nhận được tin nhắn của một người lạ, xưng là chạy xe ôm khu vực cửa khẩu Đức Huệ. Người này cho biết hai cháu Ngọc và Như bị một phụ nữ tên Nga gán cho một sòng bài ở Campuchia vì thua bạc…

Sau khi nhận tin báo từ người lạ, gia đình các nữ sinh báo sự việc lên công an.