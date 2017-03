Tạm giữ chủ tiệm cầm đồ thầu đường dây cá độ đá banh hơn trăm triệu

Thông tin ban đầu, chiều 21-6, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã tạm giữ Đàm Đình Dũng (sinh năm1993, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18-6, công an thị xã Đồng Xoài kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ thuộc khu phố 2 (phường Tân Đồng, Đồng Xoài) do Dũng làm chủ. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Dũng đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua tin nhắn điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, đêm 17 và rạng sáng 18-6, đã nhận thầu cá độ bóng đá 3 trận đấu giải EURO 2016 với tổng 145,1 triệu đồng rồi giao cho Tuấn.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, trong thời gian các giải bóng đá lớn diễn ra có rất nhiều đối tượng đã tập trung cùng tổ chức cả độ với thủ đoạn này càng tinh vi.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lí sự việc.