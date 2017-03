Thêm hai nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỉ đồng qua điện thoại

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt khẩn cấp Hiếu - Ảnh: Nguyên Bảo

Đầu dây bên kia là một giọng nam thông báo thuê bao điện thoại nhà chị nợ cước, đồng thời thông tin chị Ng. có liên quan đến một tổ chức tội phạm và đang bị công an điều tra. Người này nói nếu không muốn phiền phức thì phải chuyển 900 triệu vào tài khoản cho hắn. Tin lời, chị Ng. đã mượn gần 900 triệu đồng chuyển vào số tài khoản do bọn tội phạm nhắn, sau đó nghi ngờ nên đến công an trình báo mới biết bị lừa. Tương tự, sáng 18.8 chị D.N (40 tuổi, nhà ở đường Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận) cũng nhận cuộc điện thoại tương tự rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của nhóm lừa đảo.

Chiều cùng ngày, Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ Trà Vinh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng tháng 4.2014, Hiếu nhờ Nguyễn Minh Đức (25 tuổi), Huỳnh Thị Chi (18 tuổi, cả hai ngụ Tiền Giang); Lê Thị Manh (21 tuổi), Trương Văn Nhị (26 tuổi, cả hai ngụ Kiên Giang) đứng tên làm thẻ ATM. Sau đó, Hiếu đem số thẻ này bán lại cho băng nhóm người nước ngoài lừa đảo qua điện thoại. Băng nhóm này đã lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do Hiếu cung cấp, sau đó rút tiền chiếm đoạt. Cụ thể, ngày 16.4, băng nhóm người nước ngoài đã gọi cho ông Đ.T.T (43 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) dọa ông liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế và yêu cầu nạn nhân này chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản của chúng để kiểm tra có phải tiền “sạch” hay không. Khi ông T. chuyển tiền, bọn chúng liền rút sạch và bỏ trốn. Đến nay, PC46 đã bắt giữ hàng chục nghi phạm, trong đó có hơn 10 người nước ngoài dùng thủ đoạn trên để lừa chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của các nạn nhân.

Theo Ngọc Thọ - Đàm Huy/TNO