Đàm phán an ninh Nhật – Trung: Đường xa vời vợi!

Tiền đề không thuận



Cuộc gặp giữa giới chức quốc phòng, ngoại giao hai nước Nhật – Trung diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo hai nước đã có những động thái nỗ lực khôi phục lại quan hệ song phương. Từ cuối năm 2014, lãnh đạo hai bên đã tích cực tổ chức các cuộc gặp ở các cấp độ khác nhau.

Nổi bật như cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng cái bắt tay lịch sử hồi tháng 11, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Đây là một động thái được đánh giá là bước đi hướng đến hàn gắn quan hệ hai bên.

Cũng trong thời điểm này, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và người đồng cấp Vương Nghị bên phía Trung Quốc đã cùng thống nhất nối lại các vòng đàm phán an ninh, vốn được khởi động từ năm 1993 nhưng bị tạm ngừng từ năm 2011 do những tranh chấp liên quan chủ quyền biển đảo giữa hai bên.

Cuộc đàm phán về an ninh giữa quan chức ngoại giao và quốc phòng Nhật – Trung diễn ra trong bối cảnh không có nhiều tín hiệu lạc quan. Hai nước vẫn có những động thái đơn phương làm căng thẳng tình hình quan hệ.

Tranh cãi xung quanh vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vẫn chưa có dấu hiệu tạm lắng. Đầu năm 2015, Trung Quốc vẫn tiếp tục điều tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CGG) tới khu vực tranh chấp.



Quan hệ Nhật-Trung vẫn chưa thể ấm lên sau nhiều năm căng thẳng

Ngày 4-3 vừa qua, Cục Hải dương Trung Quốc khi đăng tải trang web bằng tiếng Anh và tiếng Nhật khẳng định chủ quyền đối với quần đảo đã khiến Tokyo vô cùng bất bình. Đáp lại, Nhật Bản đã cho đăng tải bức bản đồ Trung Quốc năm 1969 trong đó Trung Quốc không thể hiện chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp.

Bên cạnh sự căng thẳng thường trực giữa Chính phủ, cái nhìn về nhau của người dân 2 nước láng giềng này cũng xấu đi đáng kể. Theo một khảo sát của Văn phòng Nội các Nhật trong tháng 1 vừa qua, có 60% người Nhật cho biết họ cảm thấy lo ngại về Trung Quốc, tăng 14% so với tỷ lệ vào năm 2012. Trong khi đó, tỷ lệ người dân Nhật đưa ra câu trả lời lo ngại Triều Tiên đã giảm từ mức 65% xuống còn khoảng 53%.

Đồng ý nhưng không đồng lòng

Cuộc đàm phán đã có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu dẫn đầu đoàn đại biểu Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama là trưởng đoàn chủ nhà. Trong cuộc gặp còn có sự tham gia của các quan chức quốc phòng giấu tên của hai bên.

Bắc Kinh và Tokyo kỳ vọng hai bên có thể thiết lập kênh thông tin trên không trên biển nhằm giảm thiểu các đụng độ không mong muốn. Thế nhưng cuộc gặp đã không thể nhất trí về thời gian biểu hoàn tất việc thiết lập cơ chế này, vốn được tái khởi động đàm phán từ đầu năm nay sau khi gián đoạn từ tháng 9-2012.

Trước thềm cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã phát biểu rằng: “Chính sách quân sự và an ninh của Trung Quốc thiếu minh bạch, bao gồm minh bạch về ngân sách. Chúng tôi muốn tiếp tục tìm kiếm sự minh bạch từ Trung Quốc”.

Vì vậy, Nhật Bản đã tập trung yêu cầu Trung Quốc giải trình về chương trình hiện đại hóa quân sự và mức chi tiêu ngân sách cho quốc phòng luôn ở mức tăng trưởng 2 con số (năm 2015, mức chi cho quốc phòng của Trung Quốc tăng 10,1% so với năm 2014 và là mức chi cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ).

Trong khi đó, Trung Quốc quan tâm tới những điểm mới và thay đổi trong “Định hướng hợp tác quốc phòng Nhật – Mỹ” và dự thảo hệ thống luật liên quan an ninh – quốc phòng mà Chính phủ Nhật Bản đang tiến hành.

Gần đây, Thủ tướng Abe đang thúc đẩy Chính phủ thông qua và đệ trình lên Quốc hội những dự thảo luật nhằm trao thêm quyền và tăng vai trò của lực lượng phòng vệ (SDF), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lực lượng này tiến hành quyền phòng vệ tập thể trong tương lai.



Nhật Bản đã tập trung yêu cầu Trung Quốc giải trình về chương trình hiện đại hóa quân sự và mức chi tiêu ngân sách cho quốc phòng luôn ở mức tăng trưởng 2 con số

Theo Tân Hoa Xã, qua cuộc gặp, Trung Quốc bày tỏ mong muốn Nhật Bản quay lại chính sách “phòng vệ thuần phòng vệ” thay vì chiến lược “hòa bình tích cực” do Thủ tướng Abe đề ra. Chính sách này, theo Bắc Kinh, sẽ giúp Nhật Bản can dự nhiều hơn vào các vấn đề an ninh khu vực và thế giới.

Ngoài các nội dung song phương, hai bên còn trao đổi các biện pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và nhận thức lịch sử. Đây là những bước đi đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp Ngoại trưởng giữa ba nước Nhật – Trung – Hàn vào ngày 21-22/3, cũng như cuộc hội đàm thượng đỉnh ba bên dự kiến tổ chức trong tháng 4 tới.

Hâm nóng quan hệ: Kinh tế và ngoại giao

Quan hệ Nhật – Trung là một trong những mối quan hệ quan trọng đối với hai quốc gia láng giềng Đông Á trên nhiều khía cạnh. Những luồng quan điểm khác nhau về giải quyết vấn đề chủ quyền và chiến lược cạnh tranh, tạo dựng uy tín trên trường quốc tế của mỗi nước đã khiến kết quả cuộc đàm phán an ninh hai nước lần này không đạt được nhiều kết quả về mặt chính trị.

Tuy nhiên, về mặt ngoại giao, quyết định ngồi lại với nhau của giới chức hai nước sẽ tạo ra những tiền đề thuận lợi cho hai Chính phủ tiếp tục các động thái làm tan băng quan hệ, cũng như giúp người dân hai nước có thái độ tích cực hơn đối với nhau. Một khi quan hệ Nhật – Trung được cải thiện, Hàn Quốc cũng sẽ có những động thái mang tính hợp tác hơn so với hiện tại để dàn xếp các bất đồng với các nước láng giềng.

Về kinh tế, quan hệ Nhật – Trung thường được đánh giá là “lạnh về chính trị, nóng về kinh tế”. Song những năm gần đây, sự nguội lạnh trong chính trị cũng đã có những tác động tiêu cực tới quan hệ kinh tế giữa nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới. Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản vào Trung Quốc năm 2014 đã giảm 38,8% so với năm 2013, đánh dấu mức giảm mạnh nhất và lần giảm thứ 2 liên tiếp của FDI từ Nhật vào Trung Quốc.

Ở chiều còn lại, quan hệ kinh tế suy giảm với Trung Quốc cũng gây không ít thiệt hại cho Nhật Bản vì Trung Quốc vừa là đối tác tác thương mại hàng đầu, vừa là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai. Ngoài ra, Trung Quốc là nhà cung cấp quan trọng các nguyên vật liệu hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất điện tử của Nhật.

Chính quyền Tokyo và Bắc Kinh đều đang đối mặt với những khó khăn nhất định về kinh tế. Ở Trung Quốc, nền kinh tế nước này bắt đầu đi vào giai đoạn giảm tốc độ tăng trưởng để tăng cường phát triển bền vững.

Tại Nhật Bản, các chính sách kinh tế của Thủ tướng Abe và đảng LDP cầm quyền vẫn chưa mang lại các kết quả khả quan để có thể tranh thủ lá phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 4 tới và cuộc bầu cử Thượng viện vào năm sau.

Ngoài ra, liên quan đến quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa ba nước Đông Bắc Á, Trung Quốc và Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ sơ bộ về FTA.

Một thỏa thuận tương tự với Nhật Bản sẽ hỗ trợ sự phát triển của Trung Quốc. Đồng thời, Nhật Bản cũng không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường giàu tiềm năng của Trung Quốc. Như vậy, cả Nhật Bản và Trung Quốc đều có những lợi ích trong việc cải thiện quan hệ kinh tế song phương vốn đang bị tổn hại vì những căng thẳng trong quan hệ chính trị.

Một cuộc gặp về an ninh chưa thể tháo gỡ những khác biệt giữa Tokyo và Bắc Kinh, nhưng đã tạo ra những tín hiệu lạc quan cho quá trình làm ấm lại quan hệ giữa hai nước về nhiều mặt.