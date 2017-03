Danh thủ bóng đá đóng phim

& 1 &

Mối lương duyên giữa điện ảnh và bóng đá nằm trong một kế hoạch rất hoành tráng từ cấp độ FIFA. Nhiều người còn nhớ FIFA đã đầu tư cho đạo diễn Danny Cannon để thực hiện bộ ba phim truyện Goal: Sự ra đời của một thần đồng (phần 1: Ghi bàn, phần 2: Sống trong mơ, phần 3: Bước ra thế giới, sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2009), trong đó có sự góp mặt của một số danh thủ như Zidane, David Beckham, Raul, Alan Shearer, Patrick Kluivert.

Bộ phim kể về quá trình vươn lên của cầu thủ Santiago Munez (do diễn viên Kuno Becker thủ vai). Rời quê hương Mexico để sang Mỹ lúc mới 10 tuổi, cậu bé Santiago Munez suốt ngày mơ ước trở thành cầu thủ. Cậu ta được Glen Floy, một tuyển trạch viên người Scotland, phát hiện khi cậu đang chơi cho câu lạc bộ nghiệp dư ở Los Angeles. Tuy nhiên, con đường trở thành cầu thủ chính thức trong đội hình Newcastle United của Santiago rất gian nan. Đã vài lần Santiago tính rút lui, từ Anh quốc bay trở về Los Angeles nhưng Santiago được một đàn anh là cầu thủ Harris tận tình động viên.

Santiago đã có trận ra mắt tại Premier League trong cuộc đối đầu với Fulham. Trong một tình huống Santiago bị cản trong vùng cấm địa, Newcastle được hưởng quả phạt đền. Trong trận đấu với Liverpool, Santi có bàn thắng muộn khi trận đấu sắp hết giờ giúp Newcastle giành chiến thắng 3-2 và nhờ vậy Newcastle có được một suất tham dự Champion League vào mùa sau. Santiago trở thành tâm điểm của sự chú ý từ “gã khổng lồ Tây Ban Nha” - CLB Real Madrid.

Santiago có tên trong đội hình tuyển thủ Mexico tham dự World Cup 2006, tuy nhiên trong một chuyến du lịch tới Romania trước mùa giải, anh bị thương nặng. Dù không thể tiếp tục thi đấu, Santiago vẫn đến World Cup để cổ vũ cho đồng đội.

Goal: Sự ra đời của một thần đồng cống hiến cho khán giả nhiều khung hình sôi động, đẹp mắt trên cầu trường và đem đến thông điệp về nghị lực vượt lên số phận nhờ vào sự “cọ xát” trong môi trường thể thao.



Nhiều danh thủ tham gia phim Escape to Victory.

& 2 &

Những danh thủ bóng đá thường vào vai là… cầu thủ, do đó không quá khó khi diễn xuất về chính thực tế mà mình có kinh nghiệm. Nhưng huyền thoại một thời của Manchester United là Eric Cantona sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 31 thì khác. Anh đã xuất hiện khá nhiều vai như một diễn viên nhà nghề trong các show truyền hình và phim. Như phim L’Outremangeur, Cantona vào vai một cảnh sát béo phì và được giới phê bình phim rất khen ngợi.

Đặc biệt, vào năm 2008 Cantona xuất hiện trong bộ phim có tên Tìm kiếm Eric (Looking for

Eric) của đạo diễn Ken Loach. Bộ phim kể chuyện một bưu tá tên là Eric đã phải nhọc công để tìm gặp thần tượng bóng đá Eric Cantona khi cuộc đời người này đang trên bờ vực sụp đổ.

Cầu thủ đi đóng phim không phải là ngoại lệ hiếm hoi. Có thể kể ra: Didier Drogba thử tài diễn xuất trong phim Choáng váng (Vertigo), thủ môn khẳng khiu Edwin van der Sar xuất hiện trong phim Đổ lỗi cho Rio (Blame it on Rio), Michael Owen trong phim Trẻ ngang bướng (The comeback kid), tiền đạo Djibril Cisse được đạo diễn tên tuổi Luc Besson mời vào đóng một vai trong phim Taxi 4 và ngay đến huấn luyện viên Arsene Wenger (CLB Arsenal) cũng từng có mặt trong phim Lạc mất bạn bè (How to lose friends), Người thờ ơ (Alienate people)…

& 3 &

Sau lễ hội World Cup 2010, các danh thủ Lionel Messi, Beckham, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Rooney… có mặt trong bộ phim truyện Đào thoát để chiến thắng (Escape to victory). Bộ phim này là phiên bản mới dựa trên một bộ phim cùng tên đã thực hiện vào năm 1981.

Nhà sản xuất phim Vinni Jones mời các danh thủ không chỉ vì tiếng tăm mà còn vì khả năng diễn xuất. Tiền đạo lừng danh Messi đã từng diễn một vai trong bộ phim tự truyện của Maradona do đạo diễn nổi tiếng Kusturica dàn dựng, với nhiều cảnh quay tại Argentina, Ý, Tây Ban Nha, Cuba; Rio Ferdinand từng xuất hiện trong phim ?? l?i cho RioĐổ lỗi cho Rio; Beckham thì khỏi nói, rất điêu luyện trong việc tạo hình ảnh trong mắt khán giả qua bộ phim Nổi tiếng vì phá lưới.

Đào thoát để chiến thắng kể về một đội bóng tù binh trong Thế chiến lần II, với huấn luyện viên là John Colby (do Michael Caine đóng). Đức Quốc xã sử dụng trận đấu này như một công cụ tuyên truyền, còn các tù nhân coi đây là một cơ hội để trốn thoát. Trong hiệp 1, đội bóng tù binh bị dẫn bàn do sự thiên vị lộ liễu của trọng tài. Một số tù nhân muốn đào thoát trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Tuy nhiên, số còn lại vì danh dự nên muốn dồn sức thi đấu đến hết trận để giành chiến thắng. Tỉ số thắng là điều bất khả trong điều kiện bối cảnh bọn lính Đức “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Do đó, khi một tù nhân ghi bàn gỡ hòa 4-4, đám đông khán giả đã tràn xuống sân ủng hộ. Nhân dịp đó, các tù nhân trà trộn vào đám đông để trốn thoát.

Phiên bản bộ phim sản xuất năm 1981 có các danh thủ Pele (Brazil), Bobby Moore (Anh), Deyna “cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Ba Lan”.

Đào thoát để chiến thắng dựa trên một câu chuyện có thật và đau thương về một trận cầu trong Thế chiến lần II, lúc đó đội bóng Dynamo Kiev thắng đội bóng của binh lính Đức, để rồi các cầu thủ Kiev bị Đức Quốc xã trả thù tàn tệ bằng cách đem ra xử bắn!

Những danh thủ bóng đá tham gia phiên bản 1981 và phiên bản 2010 của bộ phim trên chứng tỏ được một điều: Họ có đầu óc quan tâm đến những vấn đề xã hội, thay vì chỉ biết hái ra tiền từ đôi chân.

QUANG DŨNG