Chặn cống, bơm nước tìm bé trai bị nước cuốn vào cống

Sáng ngày 8-9, lực lượng cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã điều động máy bơm nước công suất lớn cùng hàng chục “người nhái”, thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm bé trai chín tuổi La Văn Tỷ (quê An Giang) bị nước cuốn trôi xuống cống thoát nước tại đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Lãnh đạo Sở CS PCCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp họp bàn với lực lượng cứu hộ để tìm phương án hiệu quả nhất trong ngày tìm kiếm thứ 3 này. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thị xã Thuận An cũng có mặt tại hiện trường.

Theo lực lượng cứu hộ, hiện nay nước cống vẫn đang lớn, bên cạnh đó một số cống nhỏ hẹp, khí độc tích tụ nên bình oxy không thể cung cấp khí “dài hơi” chỉ thời gian ngắn lính cứu hộ đã phải trở ra. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm đã quyết định chặn cống thoát nước để bơm nước hy vọng tìm kiếm được thi thể bé trai.

Thực hiện kế hoạch gấp rút, xe chở cát được chở tới. Dù nắng nóng nhưng hàng trăm người dân hỗ trợ lực lượng chức năng đổ cát vào bao tải để chèn cống. Bên cạnh đó, hàng chục người dùng gỗ để chặn cống. Một máy bơm nước công suất lớn của Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt bơm nước.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực cống nước bé Tỷ bị nước cuốn trôi có nhiệm vụ thoát nước trên tuyến đường 22/12 (phường Thuận Giao, thị Xã Thuận An) kéo dài đến khu vực Bình Giao dài hơn một km và chỉ dừng lại khi tiếp giáp với khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư đã được triển khai từ năm 2013, nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong để bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, công trình thoát nước trên các tuyến đường đều được giao cho các Xí nghiệp Công trình công cộng tại các địa phương. Việc kiểm tra các hư hỏng của công trình thuộc trách nhiệm của những đơn vị này.

Đại diện Sở Nông nghiêp –Phát triển nông thôn Bình Dương cho biết đơn vị đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước trên đường 22/12 thuộc trách nhiệm của UBND thị xã Thuận An. Còn Sở Nông nghiệp quản lý hệ thống thoát nước tiếp nối với tuyến đường và khu vực lân cận.

Trả lời phóng viên, Hồ Quang Điệp, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, cho rằng trên toàn tuyến đường đều có các nắp cống thoát nước. “Xảy ra sự cố do lượng nước từ các đường cống thoát nước đổ về khu vực này quá mạnh đã phun trào và đẩy văng mất một số nắp cống”, ông Điệp nói.

Một số hình ảnh PV báo Pháp luật TP.HCM ghi lại trong cuộc tìm kiếm bé trai mất tích dưới cống sáng 8/9: