Hoãn phiên tòa vụ tham ô khi sửa ụ tàu vì vắng Dương Chí Dũng

Bị cáo Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines tại phiên tòa sáng 26-8. Ảnh: TẤN LỘC

Theo thẩm phán Lê Thành Trung, chủ tọa phiên tòa, lý do HĐXX quyết định hoãn là vắng sáu người có quyền, nghĩa vụ liên quan; trong đó có Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đã bị tuyên án tử hình trong vụ “đại án tham nhũng” xảy ra tại Vinalines. Ngoài ra, chín người làm chứng cũng vắng mặt. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10-9.

Một cán bộ công an làm nhiệm vụ an ninh tại phiên tòa cho biết do Dương Chí Dũng chưa được di lý vào Khánh Hòa nên không thể tham gia tố tụng. Trong khi đó, Dương Chí Dũng là người có vai trò quan trọng trong vụ án tham ô này.

Dẫn giải bị cáo Trần Văn Quang, nguyên Phó phòng Kế hoạch thị trường của Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines. Ảnh: TẤN LỘC

Trong vụ án trên, Viện KSND Tối cao đã truy tố bốn bị can cùng tội tham ô tài sản gồm Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Văn Quang, nguyên Phó phòng Kế hoạch thị trường của Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Bá Hùng, nguyên Phó bộ phận chế tạo vỏ Hyundai Vinashin; Phạm Bá Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân (Khánh Hòa).

Trong đó, Trần Hải Sơn đã bị phạt 22 năm tù về hai tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng trong vụ án Dương Chí Dũng.

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines được Vinalines giao nhiệm vụ, ủy quyền ký, thanh toán các hợp đồng sửa chữa ụ nổi 83M tại Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin (đóng tại Khánh Hòa).

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Trần Hải Sơn thông đồng với Trần Văn Quang, Trần Bá Hùng, Phạm Bá Giáp ký một loạt hợp đồng. Thông qua việc ký kết, thực hiện hai hợp đồng, Sơn, Quang, Hùng đã bàn bạc, thỏa thuận gửi giá, nâng khống khối lượng vật tư thi công, sau đó nhờ Giáp cho mượn tư cách pháp nhân Công ty TNHH Nguyên Ân ký, thanh quyết toán hai hợp đồng để tham ô hơn 3,6 tỉ đồng.

Trong đó, riêng Trần Hải Sơn chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, Trần Hải Sơn khai đã chi 150 triệu đồng để làm quà cáp cho Dương Chí Dũng.