Tạm giữ hình sự em trai cắt chân chị gái để “đuổi ma”

Lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn trả lời báo chí. Ảnh: HH

Chiều ngày 3-1, thông tin từ BV Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết Trần Tuấn Khương (em trai của bà T.T.D.) đã cầm dao cắt chân chị gái mình. Không như thông tin ban đầu là con gái bà D. đã cầm dao cắt chân mẹ mình.

Theo Phó giám đốc BV Xanh Pôn đêm hôm xảy ra sự việc y tá trực vẫn đi theo dõi bệnh nhân ở các phòng. Sau đó về lại phòng trực và nghe tiếng kêu cứu của bà D. Khi chạy vào đã phát hiện bà D. bị cắt chân. Con gái bà D. đang đứng trên đầu giường và Trần Tuấn Khương đứng phía dưới chân giường đang cầm con dao. Khi đó bà D. đang lên cơn co giật.





Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn (Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Huy Hà

Mọi người trong phòng kêu la và báo công an. Sau đó lực lượng công an đến làm việc và đưa con gái bà D. cùng Trần Tuấn Khương về trụ sở.

Trần Tuấn Khương là em trai của bà D., sinh năm 1971, hiện tạm trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình Hà Nội.

Chiều 3-1, ông Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình (Công an thành phố Hà Nội) xác nhận với Báo Pháp Luật TP.HCM hiện công an đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Khương để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo lời khai ban đầu Khương thấy chị mình lên cơn động kinh và kêu la. Nghĩ là do ma nhập nên dùng dao cắt chân để "con ma" thoát ra ngoài.

Qua phân tích nước tiểu cho thấy Trần Tuấn Khương dương tính với ma túy.



Trần Tuấn Khương tại cơ quan công an. (Ảnh:TPO)



Như tin đã đưa, vào lúc 3 giờ 20 phút tại phòng hồi sức, bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội bà T.T.D. (SN 1963), đang nằm điều trị bệnh u não thì bị em trai là Trần Tuấn Khương dùng dao cắt chân. Lúc đó tại hiện trường còn có con gái của bà D.

HUY HÀ