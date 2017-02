Bị đe dọa, Nam Em và gia đình kêu cứu trên facebook

Thông tin trên được hoa khôi Nam Em chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM sáng 18-2.



Trong clip này, chị của hoa khôi Nam Em cho biết chị cô có quan hệ đồng tính với một người tên B.T (không phải ca sĩ Bảo Thy), người này từng giúp đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp, công việc. Cô cũng khẳng định mình yêu B.T thật lòng, vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên B.T nóng tính, thường xuyên làm tổn thương cô dẫn đến cô bị ám ảnh, sợ hãi. Do đó cô đã trốn về nhà cầu cứu.

Chị hoa khôi Nam Em cũng cho hay, những ngày qua B.T đang lùng kiếm cô với những lời đe dọa ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời cô cũng cam kết những lời cô nói là sự thật.

Trong clip, chị gái Nam Em tỏ ra rất rụt rè, sợ hãi, nói nhỏ. Ở bên cạnh chị mình, hoa khôi Nam Em luôn động viên, khích lệ chị bình tĩnh đối mặt với vấn đề, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nam Em cho biết cô đã báo sự việc tới công an, nhờ công an bảo vệ an toàn cho chị em cô và gia đình. Cô cũng khẳng định hai chị em làm clip này để cảnh báo các bạn trẻ đừng phạm phải sai lầm tương tự, và nên đối mặt với khó khăn, sai lầm để giải quyết chứ không nên trốn tránh gây thêm nhiều hệ lụy về sau.

Theo thông tin chia sẻ tiếp theo của hoa khôi Nam Em trên facebook, người tên B.T đã bị công an mời làm việc và đã được cho ra về, cô đang lo lắng về an toàn cho gia đình và bản thân. Nguyên văn Nam Em viết: “Mình sẽ bảo vệ gia đình mình dù có chuyện gì xảy ra.

B.T đã được công an trả về nhà và ngày mai cuộc sống của gia đình mình cần được bảo vệ.

Hiện tại Facebook của chị mình cũng bị B.T nắm cho nên cả nhà đừng tin nha.

Cảm ơn cả nhà đã động viên. Mong mọi chuyện sẽ qua nhanh”.

Chia sẻ với PV sáng nay, hoa khôi Nam Em cho biết phía công an nói chưa có đủ bằng chứng để xử lý B.T. Do vậy, trước những lời đe dọa của B.T với bản thân cô và người thân trong gia đình, cô rất lo lắng và thận trọng đề phòng.

Nam Em cũng kể rằng trước đó B.T từng nhiều lần xúc phạm, làm tổn thương cô nặng nề bằng lời nói thô tục nơi công cộng, đe dọa sẽ gây bất lợi cho công việc, sự nghiệp của cô. Lý do B.T đe dọa Nam Em vì cô không đồng tình mối quan hệ giữa chị gái và B.T, cạnh đó là những ý kiến bất đồng với B.T về cuộc sống, công việc của chị gái cô.

Nam Em bộc bạch cô rất lo lắng B.T sẽ gây ra những hiểu lầm trong công chúng về sự nghiệp của mình nên muốn công khai sự việc để "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Khi đi diễn chung, Nam Em muốn chụp hình cùng chị gái nhưng B.T cũng không cho.

Khi hỏi vì sao không ngăn cản chị gái trước đó mà để sự việc diễn ra như hôm nay, Nam Em nói: “Nói thì mình đã nói rồi. Nam Em không muốn ai mất tự do nên không nói nữa, ai cũng lớn rồi, thân ai nấy lo. Tuy nhiên, khi chị mình về nhà cầu cứu mình không thể không quan tâm. Nam Em phải lên tiếng để bảo vệ chị, bảo vệ bản thân và gia đình”.

Được biết, hai chị em hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em cùng đang học tại Trường Nghệ thuật Quân đội nhưng khác khoa.

Nam Em từng thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 nhưng chỉ dừng chân ở vòng chung kết. Năm 2015 Nam Em đoạt danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2016 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 và dừng chân ở top 8. Sau đó Nam Em gia nhập làng giải trí và rất thuận lợi, được chú ý với giọng hát tốt khi tham gia một số chương trình ca nhạc, hiện cô đang tham gia một bộ phim nhựa.

Riêng chị gái cô chỉ mới bước chân vào làng giải trí từ năm 2016 với vai trò người mẫu và được chú ý nhiều vì là chị em song sinh với Nam Em. Quản lý của chị gái Nam Em đã có ý định đưa chị cô tham gia những cuộc thi nhan sắc như em gái Nam Em.

